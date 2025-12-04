Ажиотаж вокруг распродаж нарастает в Беларуси с каждым годом, и все больше жителей страны предпочитают делать покупки, не выходя из дома. За время акции «Черная пятница» самое большое число заказов на Wildberries успели сделать жители Минска, а количество тех, кто впервые совершил покупку на платформе в нынешнем году, перевалило за 35 тысяч человек.

По данным аналитической службы Wildberries в период с 14 по 30 ноября ТОП-5 популярных категорий товаров среди белорусов выглядит так: красота, одежда, продукты, аксессуары для электроники, товары для праздника.

Активнее всех в покупках этих товаров (помимо столицы) себя проявили жители Минской области, а также Брестского и Гомельского регионов. Не менее интенсивно наши соотечественники покупали на платформе белье, посуду и инвентарь, а еще текстиль для дома, товары для рукоделия и канцелярию.

Если говорить о динамике относительно прошлогодней акции «Черная пятница», то существенный рост продаж в Беларуси заметен по декоративным украшениям и аксессуарам (+656%), а также электротранспорту (+124%). Хороший «плюс» показали товары для здоровья (98%), крупная бытовая техника (+73%), а еще продукция для садоводства (47%), садовые техника и мебель (35% и 25% соответственно).

Товары-лидеры в гонке скидок

За время акции «Черная пятница» белорусы успели купить на Wildberries более 220 тысяч книг, более 100 тысяч чехлов для телефонов и столько же защитных стекол для них. А еще сотни тысяч кремов, платьев, футболок, лонгсливов, ботинок, сумок и пижам.

Особенно заметен интерес жителей отдельных областей страны к определенным товарам. Например, в этот акционный период покупатели из Могилевской области больше других увеличили покупки конфет (+82% год к году), а жители Витебского региона – обуви (в частности ботинок, +69%). Покупатели из Гомельской области активнее остальных нарастили заказы футболок (+24%), а Гродненского региона – мужских и женских брюк (+19%).

В целом, больше всего средств белорусы потратили на товары для красоты и ухода (в частности, косметические маски и влажные салфетки), бытовую химию (гели для уборки и пятновыводители), технику для кухни (аэрогрили и кофемашины), а также на товары для праздника (интерьерные гирлянды и украшения), кофе и пастилу.

Неожиданные тренды «Черной пятницы»

Прошедшая в этом году акция запомнится не только белорусским покупателям Wildberries, но и аналитикам платформы. Так, в период с 14 по 30 ноября в стране почти в 370 раз увеличились заказы аксессуаров для парикмахеров (+36900%), почти в 145 раз выросли покупки косметических пэдов (+14440%) и практически в 110 раз – кремов для животных (+10980%).

Сильную динамику по продажам успели также показать:

шкафы распашные (+6214%);

кресла оператора (+5200%);

полки сетчатые (+5133%)

средства против окрашивания (+5067%)

шкафы для спальни (+4867% год к году).

А еще среди товаров, к которым резко вырос интерес среди белорусских покупателей, оказались смазки для садовой техники, лазерные расчески, поддоны для клеток, спортивные световозвращатели и… кирпичи, продажи которых за время акции «Черная пятница» выросли в 64 раза (+6300% год к году).