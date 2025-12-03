Экономика РБ

БЕЛТЕХОСМОТР ЗА НОЯБРЬ ВЫДАЛ БОЛЕЕ 125 ТЫС. РАЗРЕШЕНИЙ НА УЧАСТИЕ В ДОРОЖНОМ ДВИЖЕНИИ

11:37 04.12.2025 УП «БЕЛТЕХОСМОТР» за ноябрь 2025 года выдано 125 496 разрешений на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, в отношении физических лиц за рассматриваемый период выдано 104 470 разрешений (83,2% от общего количества). В отношении электромобилей оформлено 2 261 разрешение, а для транспортных средств, занятых в коммерческих перевозках пассажиров – 7 117 разрешений. Услугой по получению (выдаче) разрешения на допуск транспортного средства (за исключением колесных тракторов, прицепов, полуприцепов к ним) к участию в дорожном движении в электронной форме с помощью единого портала электронных услуг «Е-Паслуга» воспользовались 1 824 автовладельца. На новые транспортные средства (2024-2025 годов выпуска) без посещения диагностической станции и прохождения контрольно-диагностических работ оформлено 171 разрешение в электронной форме. На диагностических станциях УП «БЕЛТЕХОСМОТР» оказаны 352 услуги по выдаче международного сертификата технического осмотра. Из общего количества транспортных средств, представленных на государственный технический осмотр, 14.5% транспортных средств (20 035) имели различного характера несоответствия установленным требованиям (29 217 несоответствий). Удельный вес несоответствий, выявленных при проведении контрольно-диагностических работ транспортных средств, составил: По результатам проведенных контрольно-диагностических работ 291 электромобиля выявлено 20 неисправностей, в том числе по внешним световым приборам – 8, рулевому управлению – 5, тормозным системам – 3, стеклам и устройствам их обогрева и обдува, солнцезащитным козырькам (шторкам) – 2, элементам комплектации транспортных средств и элементам ходовой части – по 1.