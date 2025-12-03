Экономика РБ

В ГОМЕЛЬСКОМ РАЙОНЕ ИЗМЕНЕНЫ ГРАНИЦЫ РЯДА НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

11:26 04.12.2025 Гомельский районный Совет депутатов 21 ноября принял решение № 142 «Об изменении границ сельских населенных пунктов Гомельского района». Как сообщает Национальный правовой портал, так, в Гомельском районе скорректированы границы населенных пунктов: Прибытского сельсовета – деревни Дуяновка; Долголесского сельсовета – деревни Карналин, поселка Мирный; Шарпиловского сельсовета – поселков Михайловск и Путеводная Звезда. Правовой акт принят в соответствии с Законом Республики Беларусь от 5 мая 1998 г. № 154-З «Об административно-территориальном устройстве Республики Беларусь». Решение вступает в силу с 4 декабря 2025 г.