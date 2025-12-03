ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Экономика РБ


В ГОМЕЛЬСКОМ РАЙОНЕ ИЗМЕНЕНЫ ГРАНИЦЫ РЯДА НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ


11:26 04.12.2025

Гомельский районный Совет депутатов 21 ноября принял решение № 142 «Об изменении границ сельских населенных пунктов Гомельского района».

Как сообщает Национальный правовой портал, так, в Гомельском районе скорректированы границы населенных пунктов:

Прибытского сельсовета – деревни Дуяновка;

Долголесского сельсовета – деревни Карналин, поселка Мирный;

Шарпиловского сельсовета – поселков Михайловск и Путеводная Звезда.

Правовой акт принят в соответствии с Законом Республики Беларусь от 5 мая 1998 г. № 154-З «Об административно-территориальном устройстве Республики Беларусь».

Решение вступает в силу с 4 декабря 2025 г.
