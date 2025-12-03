|О компании
|04.12.2025
Экономика РБ
В ГОМЕЛЬСКОМ РАЙОНЕ ИЗМЕНЕНЫ ГРАНИЦЫ РЯДА НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ
11:26 04.12.2025
Гомельский районный Совет депутатов 21 ноября принял решение № 142 «Об изменении границ сельских населенных пунктов Гомельского района».
Как сообщает Национальный правовой портал, так, в Гомельском районе скорректированы границы населенных пунктов:
Прибытского сельсовета – деревни Дуяновка;
Долголесского сельсовета – деревни Карналин, поселка Мирный;
Шарпиловского сельсовета – поселков Михайловск и Путеводная Звезда.
Правовой акт принят в соответствии с Законом Республики Беларусь от 5 мая 1998 г. № 154-З «Об административно-территориальном устройстве Республики Беларусь».
Решение вступает в силу с 4 декабря 2025 г.
