Экономика РБ


УНИКАЛЬНУЮ ЛАБОРАТОРИЮ ФАРМТЕХНОЛОГИЙ ОТКРЫЛИ В БГТУ


11:00 04.12.2025

Уникальную лабораторию фармтехнологий открыли в БГТУ. Это совместный проект Белорусского государственного технологического университета и РУП «Белмедпрепараты».

Как сообщает Telegram-канал Минздрава, открытие лаборатории, позволит укрепить связи между наукой и практикой. Это стратегический шаг, направленный на интеграцию образования, науки и производства для разработки инновационных лекпрепаратов и подготовки высококвалифицированных специалистов.

Лаборатория оснащена современным оборудованием - это позволит студентам изучать технологический процесс получения лекпрепаратов. Она будет использоваться студентами специальностей "технология лекарственных препаратов" и "биотехнология". Здесь будут проходить занятия по таким профильным дисциплинам, как "Технология готовых лексредств", "Контроль качества и системы стандартизации. Организация производства по GMP", "Химия и технология биологически активных веществ". В перспективе лаборатория войдет в состав Центра компетенций БГТУ.
