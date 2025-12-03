ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Экономика РБ


ПРАВИТЕЛЬСТВО ВНЕСЛО КОРРЕКТИРОВКИ В СИСТЕМУ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН


10:55 04.12.2025

Премьер-министр Беларуси Александр Турчин подписал постановление Совета Министров, которым скорректированы отдельные нормы ценового регулирования. Об этом сообщает пресс-служба Правительства.

В целях недопущения спекулятивного и необоснованного роста цен Правительством взято на контроль повышение производителями цен на огурцы и помидоры. Дальнейшее повышение цен на данные товары свыше 0,3% в месяц необходимо обосновать Комиссии по вопросам государственного регулирования ценообразования при Совете Министров.

Кроме того, отменяется административная процедура согласования реализации потребительских товаров, произведенных на территории Беларуси, для целей их дальнейшей реализации за пределы страны.

Исходя из баланса интересов государства и участников потребительского рынка сокращается перечень товаров, подлежащих ценовому регулированию с 211 до 199 позиций, а также корректируется перечень регулируемых позиций (канцелярские товары, рыба мороженая и соковая продукция). Увеличиваются предельные максимальные надбавки на детские игрушки и линолеум.

Отменяются ограничения на предоставление стимулирующих выплат (вознаграждения) на импортируемые непродовольственные товары в связи с приобретением у поставщика определенного количества товаров, за оказание услуг по продвижению товаров и иных видов вознаграждений. Исключаются из ценового регулирования товары, реализуемые в поездах, курсирующих в международном сообщении.

Предусмотрены и иные корректировки. Так, продлено до конца 2026 года право облисполкомов и Минского горисполкома утверждать перечень операций и организаций, между которыми разрешены товарообменные операции. Скорректированы подходы к формированию цен заготовителями и поставщиками, не являющимися производителями, заготовителям в целях выполнения государственного заказа, предусмотренные постановлением правительства от 22 июля 2025 года №399 "О порядке и условиях поставки плодоовощной продукции из стабилизационных фондов товаров для республиканских государственных нужд".

Изменения вступают в силу после официального опубликования постановления Правительства.
