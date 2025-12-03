|О компании
|04.12.2025
Экономика РБ
ЗА НАРУШЕНИЕ САНИТАРНЫХ ТРЕБОВАНИЙ КГК ПРИОСТАНОВИЛ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЧАСТНОГО МЯСОКОМБИНАТА
10:50 04.12.2025
За несоблюдение требований законодательства приостановлена деятельность частного мясоперерабатывающего предприятия Минского района. Грубые нарушения в работе предприятия выявлены КГК Минской области совместно с представителями прокуратуры и ветеринарной службы региона.
Как сообщает Telegram-канал Комитета госконтроля, проверяющие установили, что на территории объекта не поддерживалась чистота, не проводилась своевременная мойка и дезинфекция инвентаря, отдельные работники, участвовавшие в производстве продукции, своевременно не прошли гигиеническое обучение и др.
Более того, в холодильных камерах и производственном помещении выявлено около 1 тонны обезличенной мясной продукции и сырья для ее производства.
Материалы проверки направлены в Департамент ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода. Принято решение об исключении данного субъекта хозяйствования из Реестра производственных объектов.
Рассматривается вопрос о привлечении частного предприятия к административной ответственности.
