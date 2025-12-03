ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Экономика РБ


ЗА НАРУШЕНИЕ САНИТАРНЫХ ТРЕБОВАНИЙ КГК ПРИОСТАНОВИЛ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЧАСТНОГО МЯСОКОМБИНАТА


10:50 04.12.2025

За несоблюдение требований законодательства приостановлена деятельность частного мясоперерабатывающего предприятия Минского района. Грубые нарушения в работе предприятия выявлены КГК Минской области совместно с представителями прокуратуры и ветеринарной службы региона.

Как сообщает Telegram-канал Комитета госконтроля, проверяющие установили, что на территории объекта не поддерживалась чистота, не проводилась своевременная мойка и дезинфекция инвентаря, отдельные работники, участвовавшие в производстве продукции, своевременно не прошли гигиеническое обучение и др.

Более того, в холодильных камерах и производственном помещении выявлено около 1 тонны обезличенной мясной продукции и сырья для ее производства.

Материалы проверки направлены в Департамент ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода. Принято решение об исключении данного субъекта хозяйствования из Реестра производственных объектов.

Рассматривается вопрос о привлечении частного предприятия к административной ответственности.
