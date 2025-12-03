ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Экономика РБ


ПОЧТИ 4,8 МЛРД РУБЛЕЙ НАПРАВЛЕНО НА СОЦИАЛЬНУЮ ЗАЩИТУ БЕЛОРУСОВ ЗА ПЯТИЛЕТКУ


10:17 04.12.2025

Общий объем финансирования государством в рамках госпрограммы «Социальная защита» на 2021–2025 годы составляет порядка 4,8 млрд. руб

Как сообщает Telegram-Минтруда и соцзащиты, на организацию социального обслуживания направлено 3 млрд. руб. (более 1 млрд. рублей на 2025 г.). А это и финансирование 89 социальных пансионатов и 146 территориальных центров социального обслуживания населения.

На оказание государственной адресной социальной помощи выплатили 764,9 млн. руб. (194,9 млн. руб. – 2025 г.).

На обеспечение граждан техническими средствами социальной реабилитации адресовано 231,8 млн. руб. (порядка 61 млн. руб на 2025 г.).

На реализацию мероприятий по созданию доступной среды направлено 327 млн. руб. (в 2025 г. - порядка 13 млн).

В настоящее время формируется Государственная программа «Общество равных возможностей» на 2026 – 2030 годы, которая включает две подпрограммы: «Благополучие старшего поколения» и «Социальная инклюзия».
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 04.12.2025
валюта курс
EUR 3.3875
USD 2.9087
RUB 3.7415
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 03.12.2025
валюта курс +/-
EUR 3.3850 +0.006
USD 2.9087 +0.009
RUB 3.7415 -0.0022
все курсы архив

Курсы в банках
на 04.12.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3820 3.3900
USD 2.8900 2.8990
RUB 3.7500 3.7600
подробнее

Конвертация в банках
на 04.12.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1670 1.1700
EUR/RUB 90.7100 90.3000
USD/RUB 77.0000 77.2000
подробнее
