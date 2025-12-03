Общий объем финансирования государством в рамках госпрограммы «Социальная защита» на 2021–2025 годы составляет порядка 4,8 млрд. руб

Как сообщает Telegram-Минтруда и соцзащиты, на организацию социального обслуживания направлено 3 млрд. руб. (более 1 млрд. рублей на 2025 г.). А это и финансирование 89 социальных пансионатов и 146 территориальных центров социального обслуживания населения.

На оказание государственной адресной социальной помощи выплатили 764,9 млн. руб. (194,9 млн. руб. – 2025 г.).

На обеспечение граждан техническими средствами социальной реабилитации адресовано 231,8 млн. руб. (порядка 61 млн. руб на 2025 г.).

На реализацию мероприятий по созданию доступной среды направлено 327 млн. руб. (в 2025 г. - порядка 13 млн).

В настоящее время формируется Государственная программа «Общество равных возможностей» на 2026 – 2030 годы, которая включает две подпрограммы: «Благополучие старшего поколения» и «Социальная инклюзия».