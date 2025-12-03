|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|03.12.2025
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Экономика РБ
БЕЛКОВЫЕ БАТОНЧИКИ БУДУТ ВЫПУСКАТЬ В ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ
15:17 03.12.2025
Лесные орехи, семена, зерновые. В Витебской области будут выпускать белковые батончики. Ингредиенты для полезного лакомства исключительно белорусские. Новое направление на заводе осваивают не впервые, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Технологи тонко чувствуют, какая ниша свободна. Ставку делают на интерес к здоровому образу жизни. Малиной, голубикой, яблоками предприятие обеспечивают фермеры. А клюкву и бруснику закупают у жителей трех районов области.
«Родилась идея на основе нашего сырья изготавливать фруктовые, фруктово-ореховые батончики. Затея вылилась в проект. Первые линейки были исключительно под российских заказчиков. Это изделия на основе сухофруктов, как правило, изюм, курага, орехи.
Обязательная составляющая – это сушеное яблоко нашего собственного производства. Сами батончики выпускаются без сахара – с использованием сахарозаменителей, сухофруктов», - отметил директор завода по переработке сушеных фруктов и овощей Владимир Устинович.
«На первом этапе разработали 70 рецептур. Изучив вкусы покупателя, остановились на 10. В планах развивать сушильное направление. А именно заняться выпуском сублимированных ягод и фруктов. Такой метод максимально сохраняет питательные вещества», - сказала технолог Дарья Шалтыкова.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 04.12.2025
Итоги торгов на БВФБ
на 03.12.2025
Курсы в банках
на 03.12.2025
Конвертация в банках
на 03.12.2025
Финансовая информация
в свободном доступе