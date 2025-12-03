ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
03.12.2025   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


БЕЛКОВЫЕ БАТОНЧИКИ БУДУТ ВЫПУСКАТЬ В ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ


15:17 03.12.2025

Лесные орехи, семена, зерновые. В Витебской области будут выпускать белковые батончики. Ингредиенты для полезного лакомства исключительно белорусские. Новое направление на заводе осваивают не впервые, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Технологи тонко чувствуют, какая ниша свободна. Ставку делают на интерес к здоровому образу жизни. Малиной, голубикой, яблоками предприятие обеспечивают фермеры. А клюкву и бруснику закупают у жителей трех районов области.

«Родилась идея на основе нашего сырья изготавливать фруктовые, фруктово-ореховые батончики. Затея вылилась в проект. Первые линейки были исключительно под российских заказчиков. Это изделия на основе сухофруктов, как правило, изюм, курага, орехи.

Обязательная составляющая – это сушеное яблоко нашего собственного производства. Сами батончики выпускаются без сахара – с использованием сахарозаменителей, сухофруктов», - отметил директор завода по переработке сушеных фруктов и овощей Владимир Устинович.

«На первом этапе разработали 70 рецептур. Изучив вкусы покупателя, остановились на 10. В планах развивать сушильное направление. А именно заняться выпуском сублимированных ягод и фруктов. Такой метод максимально сохраняет питательные вещества», - сказала технолог Дарья Шалтыкова.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 04.12.2025
валюта курс
EUR 3.3875
USD 2.9087
RUB 3.7415
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 03.12.2025
валюта курс +/-
EUR 3.3850 +0.006
USD 2.9087 +0.009
RUB 3.7415 -0.0022
все курсы архив

Курсы в банках
на 03.12.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3770 3.3800
USD 2.9000 2.9010
RUB 3.7300 3.7380
подробнее

Конвертация в банках
на 03.12.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1640 1.1680
EUR/RUB 90.4000 90.8000
USD/RUB 77.6000 77.7000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line