ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
03.12.2025   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


В МИНСКЕ ОТКРЫЛИ ЗДАНИЕ АПЕЛЛЯЦИОННОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СУДА


13:19 03.12.2025

Об этом сообщает Telegram-канал Правительства.

Наличие в структуре судебной системы Апелляционного экономического суда предусмотрено Кодексом гражданского судопроизводства, вступающим в силу с 1 января 2026 г.

Образование Апелляционного экономического суда стало завершающим этапом судебной реформы в Беларуси. Таким образом, в экономическом правосудии страны создается полноценная трехзвенная система судов

Цель создания такого суда – вывести апелляционную инстанцию из экономических судов областей и г. Минска, чтобы процесс пересмотра судебных постановлений по экономическим делам судом второй инстанции стал более объективным и качественным
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 03.12.2025
валюта курс
EUR 3.3669
USD 2.8997
RUB 3.7437
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 03.12.2025
валюта курс +/-
EUR 3.3850 +0.006
USD 2.9087 +0.009
RUB 3.7415 -0.0022
все курсы архив

Курсы в банках
на 03.12.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3770 3.3800
USD 2.9000 2.9010
RUB 3.7300 3.7380
подробнее

Конвертация в банках
на 03.12.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1640 1.1680
EUR/RUB 90.4000 90.8000
USD/RUB 77.6000 77.7000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line