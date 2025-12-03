Экономика РБ

В МИНСКЕ ОТКРЫЛИ ЗДАНИЕ АПЕЛЛЯЦИОННОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СУДА

13:19 03.12.2025 Об этом сообщает Telegram-канал Правительства. Наличие в структуре судебной системы Апелляционного экономического суда предусмотрено Кодексом гражданского судопроизводства, вступающим в силу с 1 января 2026 г. Образование Апелляционного экономического суда стало завершающим этапом судебной реформы в Беларуси. Таким образом, в экономическом правосудии страны создается полноценная трехзвенная система судов Цель создания такого суда – вывести апелляционную инстанцию из экономических судов областей и г. Минска, чтобы процесс пересмотра судебных постановлений по экономическим делам судом второй инстанции стал более объективным и качественным