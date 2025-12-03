Ключевые вопросы общественного здравоохранения обсудили на форуме «PUBLIC HEALTH FORUM: Человек. Здоровье. Окружающая среда» в Минске.

Ежегодный симпозиум с международным участием прошел при поддержке Республиканского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) 27 ноября 2025 года в рамках республиканской конференции «Актуальные вопросы медицины», организованной на базе Белорусского государственного медицинского университета.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе РСПП, центральными темами PUBLIC HEALTH FORUM в этом году стали медицинская профилактика инфекционных и хронических неинфекционных заболеваний, а также влияние состояния здоровья населения на экономическое благополучие страны. В этом контексте подробно обсуждали вопросы здоровьесбережения, современные подходы к профилактике, роль ЗОЖ в увеличении продолжительности жизни. Эксперты обсудили актуальные данные о ключевых факторах риска для здоровья населения и предложили включить новые подходы для снижения вреда в проекты Государственной программы «Здоровье нации» на 2026-2030 годы и Кодекса о здравоохранении.

Профилактика хронических неинфекционных заболеваний (ХНИЗ), к которым относятся заболевания сердечно-сосудистой системы, сахарный диабет, хронические респираторные и онкологические патологии, приобретает все более важное значение. По данным экспертов, на долю причин преждевременной смертности, вызванных ХНИЗ, в Беларуси приходится более 80% случаев. Участники форума отметили, что значительную часть из них можно предотвратить, так как они напрямую связаны с поведенческими факторами риска – курением, нездоровым питанием и низкой физической активностью.

Экспертами были представлены актуальные данные о росте глобальных угроз: по прогнозам, к 2030 году половина взрослых в мире (более 2,9 млрд человек) будут иметь высокий индекс массы тела (ИМТ), а 17% мужчин и 22% женщин – ожирение. В Беларуси уже сегодня доля взрослых с высоким ИМТ составляет 58%. При этом государство несет высокие расходы на лечение последствий ХНИЗ. Специалисты подчеркнули: экономически более целесообразно вкладываться в профилактику заболеваемости, что позволяет значительно сократить затраты на дорогостоящее медоборудование, лекарства, реабилитацию и уход за больными, и вместе с тем уменьшить потери, связанные со снижением работоспособности сотрудников.

Одним из эффективных инструментов профилактики, по мнению участников форума, являются корпоративные программы здоровья. Они помогают снижать заболеваемость сотрудников и продвигать ЗОЖ в трудовых коллективах, с фокусом прежде всего на модифицируемые факторы риска — курение, ожирение и нездоровое питание. Эксперты подчеркивают, что формирование полезных привычек должно быть долгосрочным системным процессом. Эффективность такого подхода подтверждает опыт предприятий Могилевской области, где, по данным Натальи Петерсон, заведующей отделом общественного здоровья ГУ «Могилевский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья», выступившей с докладом «Корпоративные программы сохранения здоровья – основной элемент системы здоровьесбережения работающего населения», удалось сократить число курильщиков и повысить вовлеченность работников в здоровый образ жизни.

Ежегодно в третий четверг ноября в мире отмечается Международный день отказа от курения. Его цель – привлечь внимание общества к проблеме табачной зависимости, профилактика табакокурения, информирование общества о пагубном воздействии табака на здоровье. Врачи предлагают курильщикам хотя бы на этот день отказаться от вредной привычки. Такой акцент на проблеме табокурения не случаен, ведь зависимость от табака признана одной из самых распространенной за всю историю человечества и стоит наравне в одном ряду с алкоголизмом и наркоманией. К тому же табакокурение является одним из самых распространенных факторов риска ХНИЗ.

Однако изменить образ жизни и повлиять на риски ХНИЗ на практике зачастую гораздо сложнее, чем кажется. Заместитель директора РНПЦ пульмонологии и фтизиатрии Дмитрий Рузанов, который выступил с докладом «Диалог сквозь дым и сопротивление: можно ли найти общий язык с курящим пациентом», отметил психологические барьеры, влияние среды и недостаточную поддержку в системе здравоохранения. Зачастую, сами врачи ограничиваются лишь общими рекомендациями пациентам, без конкретных рекомендованных шагов и сопровождения.

Свое решение этой проблемы представил координатор программ ВОЗ по общественному здравоохранению Валентин Русович. Он считает, что медработникам нужно отходить от менторского стиля общения и практики навязывания и запретов. Вместо этого эксперт предложил методику короткого консультирования, основанную на принципах партнерства с пациентом. Этому соответствует методика краткого консультирования «5A» (спросить о привычках (Ask), дать совет (Advise), оценить готовность к изменениям (Assess), помочь составить план действий (Assist) и обеспечить дальнейшее сопровождение (Arrange), учитывающая готовность пациента к изменениям и позволяющая дать персональный совет даже в разговоре длительностью от 30 секунд до 3 минут. По мнению эксперта, такой индивидуальный подход увеличивает эффективность консультации в несколько раз.

В рамках обсуждения снижения вреда главный врач УЗ «Минский областной клинический центр «Психиатрия-наркология», к. м. н., доцент Алексей Александров, выступивший с докладом «Профилактика смертности мужчин от НИЗ: роль злоупотребления алкоголем и курения табака», подчеркнул важность дифференцированного подхода к разным группам населения – с учетом возраста, пола, социальных норм и уровня зависимости. Для курящих с тяжелой зависимостью допустимо обсуждение менее вредных способов доставки никотина – пластырей, жевательных средств и в отдельных случаях бездымных продуктов, например, сертифицированных электронных систем нагревания табака. При этом конечной целью всегда остаётся полный отказ от потребления табака и никотина в любом виде, а задача врача — честно объяснять риски.

По мнению участников форума концепция снижения рисков должна быть закреплена и на государственном уровне. В частности, участники предложили включить в проекты Государственной программы «Здоровье нации» на 2026-2030 годы и Кодекса о здравоохранении отдельный раздел по снижению вреда применительно к курению, избыточному потреблению алкоголя и другим поведенческим факторам риска. Среди других предложений: расширить доступ к фармацевтической поддержке и консультированию по поводу курения, а также скрининга по чрезмерному потреблению алкоголя. По итогам обсуждения эксперты сошлись во мнении, что комплексная профилактика и гибкие методы работы с пациентами – ключ к укреплению здоровья нации и увеличению продолжительности жизни.