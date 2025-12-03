ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Экономика РБ


«МИНСКРЕМСТРОЙ» ПРИСТУПИЛ К РЕКОНСТРУКЦИИ ДВОРЦА ГРАЖДАНСКИХ ОБРЯДОВ НА КОММУНИСТИЧЕСКОЙ


12:59 03.12.2025

«Минскремстрой» приступил к реконструкции Дворца гражданских обрядов на ул.Коммунистической,8, сообщает Telegram-канал ГПО «Минскстрой».

Демонтажные работы уже финишируют: сняты потолки, дверные блоки, демонтированы инженерные коммуникации (кроме радиаторов отопления – их будут заменять поэтапно), сбита старая плитка и штукатурка.

Три большие люстры упакованы к отправке на реставрацию. Как и деревянные двери с резными элементами, зашивки радиаторов, зеркала в декоративных рамах и пр. Они уедут в мастерские, а декоративные панно отреставрируют на месте.

Паркетные полы в залах торжеств отшлифуют и покроют лаком – пока их защитили укрывочным материалом. В фойе левого крыла будет новый пол из керамогранита.

Под замену идут окна (они не отвечают современным требованиям по теплопроводности), новые будут аутентичными. А вот мозаичные витражи сохранят.��

Сейчас на объекте проводятся сантехнические и электромонтажные работы, монтируются новые воздуховоды, в подвале выполняется звукоизоляция теплопункта. Готовится основание для устройства дополнительного входа. В середине декабря темп ускорится – на объект зайдут штукатуры и отделочники.

Дворец гражданских обрядов на Коммунистической находится на первом этаже жилого дома. Здание построено в 1957 году и является историко-культурной ценностью. Поэтому реконструкция с элементами реставрации проводится при научном сопровождении.

Запроектирована небольшая перепланировка существующих помещений – некоторые дверные проемы будут заложены и появятся новые, комнаты жениха и невесты станут просторнее. Для торжественной регистрации брака теперь будет два зала – большой и малый.

Интерьеры оформят в классическом стиле, выполнив современную отделку.

Будет создана безбарьерная среда, появятся системы контроля доступа и «Электронная очередь», новая акустика.

Проведут также благоустройство: заменят тротуарную плитку, крыльца облицуют, оборудуют гостевую парковку в границах существующей на 5 машино/мест.

Заказчик объекта – УКС Заводского района. Проектировщик – «Минскпроект». Генподрядчик – «Минскремстрой».
