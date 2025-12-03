|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|03.12.2025
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Экономика РБ
«МИНСКРЕМСТРОЙ» ПРИСТУПИЛ К РЕКОНСТРУКЦИИ ДВОРЦА ГРАЖДАНСКИХ ОБРЯДОВ НА КОММУНИСТИЧЕСКОЙ
12:59 03.12.2025
«Минскремстрой» приступил к реконструкции Дворца гражданских обрядов на ул.Коммунистической,8, сообщает Telegram-канал ГПО «Минскстрой».
Демонтажные работы уже финишируют: сняты потолки, дверные блоки, демонтированы инженерные коммуникации (кроме радиаторов отопления – их будут заменять поэтапно), сбита старая плитка и штукатурка.
Три большие люстры упакованы к отправке на реставрацию. Как и деревянные двери с резными элементами, зашивки радиаторов, зеркала в декоративных рамах и пр. Они уедут в мастерские, а декоративные панно отреставрируют на месте.
Паркетные полы в залах торжеств отшлифуют и покроют лаком – пока их защитили укрывочным материалом. В фойе левого крыла будет новый пол из керамогранита.
Под замену идут окна (они не отвечают современным требованиям по теплопроводности), новые будут аутентичными. А вот мозаичные витражи сохранят.��
Сейчас на объекте проводятся сантехнические и электромонтажные работы, монтируются новые воздуховоды, в подвале выполняется звукоизоляция теплопункта. Готовится основание для устройства дополнительного входа. В середине декабря темп ускорится – на объект зайдут штукатуры и отделочники.
Дворец гражданских обрядов на Коммунистической находится на первом этаже жилого дома. Здание построено в 1957 году и является историко-культурной ценностью. Поэтому реконструкция с элементами реставрации проводится при научном сопровождении.
Запроектирована небольшая перепланировка существующих помещений – некоторые дверные проемы будут заложены и появятся новые, комнаты жениха и невесты станут просторнее. Для торжественной регистрации брака теперь будет два зала – большой и малый.
Интерьеры оформят в классическом стиле, выполнив современную отделку.
Будет создана безбарьерная среда, появятся системы контроля доступа и «Электронная очередь», новая акустика.
Проведут также благоустройство: заменят тротуарную плитку, крыльца облицуют, оборудуют гостевую парковку в границах существующей на 5 машино/мест.
Заказчик объекта – УКС Заводского района. Проектировщик – «Минскпроект». Генподрядчик – «Минскремстрой».
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 03.12.2025
Итоги торгов на БВФБ
на 03.12.2025
Курсы в банках
на 03.12.2025
Конвертация в банках
на 03.12.2025