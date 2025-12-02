От мобильного оператора к цифровому — Life объявил о ребрендинге.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, изменения стали результатом трансформации бренда: улучшения сети и IT-инфраструктуры, расширения торговой сети, эволюции в продуктовых решениях и, как результат, — объединения сервисов в единую экосистему.

Оператор представил новую айдентику со слоганом «Так легко».

«Эль» вместо смайла

Смайл ушёл в прошлое, а его место занял знак в форме символа L — заглавной буквы бренда. Динамичный, летящий символ соединил технологии и эмоции. В нём можно рассмотреть образ бумеранга — сигнала, который отправляется и возвращается, бабочки — символа лёгкости, и даже сердца, в котором отражены эмпатия и человечность бренда. Написание оператора изменилось с life:) на Life.

«Новый слоган «Так легко» отражает главную идею и миссию Life, — комментирует Эрдал Яйла, генеральный директор оператора. — Объединяя продукты и сервисы в единую среду, мы делаем цифровой опыт простым и лёгким: чтобы нашим абонентам было легко выбрать, подключить, оплатить и быть на связи. Тот же принцип мы применяем и к нашим продуктам: они должны быть интуитивно понятны, удобны и логичны. Уже сейчас 90% абонентов отмечают лёгкость в использовании Life. Мы рядом, чтобы цифровая жизнь была такой же лёгкой частью реальной жизни».

Life сохранил все лучшее, что было у прежнего бренда — открытость и стремление к инновациям, ориентир на запросы абонентов, прозрачность без скрытых платежей и минуса на балансе, безлимитную раздачу интернета и выгодные цены. Сервисы и услуги сохраняют удобство, при этом учитывая изменения портрета аудитории — теперь более взрослой и зрелой.

Новая цветовая палитра стала легче и адаптивнее для цифровой среды. Базовый синий теперь светлее, а акцентный жёлтый сменился свежим лаймовым. Тёмно-синий нашёл своё место преимущественно в салонах связи, сохраняя преемственность с историей бренда.

Почему ребрендинг

Последние годы стали периодом масштабной работы над качеством сети. Благодаря работам в собственной сети радиодоступа, которые проводились на более чем 2 тысячах базовых станций последние два года, улучшилось качество звонков и передачи данных по Беларуси. Изменения стали особенно заметны за пределами крупных городов, в сельской местности. Единая для всех операторов сеть 4G обеспечивает равное покрытие и стабильное высокоскоростное соединение для абонентов. Life даёт доступ ко всем сайтам LTE для своих абонентов, это значит максимально возможное качество интернета 4-го поколения. Услуги 4G доступны на 94% территории страны.

Достижения подтверждаются и результатами драйв-тестов БелГИЭ. По данным квартальных показателей качества связи в 2025 году, Life занял 1-е место по доступности передачи данных и 2-е место в интегральной оценке качества связи в областных центрах (II квартал), а также 1-е место по скорости отправки данных (III квартал).

Life первым привнёс на телеком-рынок Беларуси цифровой опыт самостоятельного подключения SIM. Оно предполагает активацию SIM-карты в любое время без визита в салон. Сейчас точек дистанционного подключения более 3 тысяч, и партнёрская сеть продолжает расти.

Улучшая пользовательский опыт, в 2024-м оператор обновил официальный сайт и сделал его удобным и интуитивно понятным. Расширение товарных категорий — от телевизоров до самокатов — обусловило развитие платформы для онлайн-покупок, обновление дизайна интернет-магазина. Рост собственного центра IT-разработки позволил запустить линейку цифровых решений для бизнеса: чат-бот, разработку модульных сайтов, веб-инструмент для работы с задолженностями.

Что изменилось

За 17-летнюю историю Life прошёл путь от оператора мобильной связи до цифрового оператора, который выходит за рамки телекома.

«Мой Life» становится супераппом

«Мой Life» получил масштабное обновление и стал экосистемным приложением нового уровня для телеком-рынка. Новая система входа Life ID выступает единым идентификатором и позволяет авторизоваться во всех разделах приложения, а в дальнейшем будет масштабироваться на другие сервисы Life и для входа на платформы ключевых партнёров.

Теперь приложение называется Life. Нейминг подчеркивает переход от сервиса самообслуживания к единому цифровому пространству, в котором объединены связь, финансы, покупки и развлечения в единой экосистеме — без переходов на внешние сервисы.

● Управление финансами

В ближайшее время абонентов ждёт релиз виртуальной карты с кешбэком и гигабэком за каждый потраченный рубль. Поддерживаются Apple Pay, Samsung Pay и другие платёжные сервисы.

● Контент под рукой

Игры запускаются прямо в приложении. Раздел «Контент» даёт доступ к развлекательным и образовательным сервисам.

● Все покупки — внутри приложения

Маркет теперь встроен в приложение: расширенный ассортимент, удобные фильтры и навигация, заказы прямо в приложении — всё работает внутри супераппа.

● Обновлённый Телеком

В разделе «Телеком» появился новый главный экран. Теперь пользователи могут быстро проверить баланс и управлять подключёнными услугами, увидеть детализацию и остатки трафика.

Рекомендательная система персонализирует предложения, отображая актуальные для конкретного пользователя акции и продукты.

В честь обновления 3 декабря абоненты Life могут участвовать в специальной игре с реальными призами — стильными шоперами с доставкой на дом. Для этого нужно потрясти Понирога в игре «Подарки-Понидарки».

Чтобы воспользоваться всеми новыми возможностями приложения, пользователям нужно обновить его до последней версии.

Новая линейка тарифов

Life представил новую тарифную линейку «Всё легко» и позаботился о безопасности пользователей. Во всех тарифах линейки включен антивирус Kaspersky для смартфонов, также в начинке каждого — безлимит минут во все сети и бесплатная раздача трафика. В честь ребрендинга действует специальная акция для новых абонентов: тарифы по цене от 4,9 рублей в месяц до 12 января 2026 года.

Обновление салонов

Проект стартовал в 2025 году. В основе дизайна — технологичное, понятное и комфортное пространство, где каждая деталь создана для удобства посетителя. Важную роль играет освещение, а цифровые экраны поддерживают диджитальность. Светлая палитра с яркими акцентами и мягкие линии мебели смягчают строгость интерьера, подсветки добавляют лёгкость.

Обновлённые салоны станут частью единого визуального стиля бренда. К концу 2026 г. планируется обновить до 100 салонов связи.

Внедрение новой айдентики будет проходить поэтапно. Цифровые сервисы — приложение, сайт, Маркет — уже работают в обновлённом стиле. А офлайн-пространства будут меняться постепенно: редизайн салонов и замена вывесок пройдут по графику обновления и по мере естественного износа текущих конструкций.

«Ребрендинг стал естественным шагом в развитии оператора, продолжением эволюции, — отмечает Эрдал Яйла. Обновление отражает переход компании в новую цифровую эпоху, где Life продолжает создавать цифровую среду, в которой технологии и удобство объединяются под принципом «Так легко»».