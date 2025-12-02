|О компании
|03.12.2025
Экономика РБ
МИНТРУДА ПРОВОДИТ ОБСУЖДЕНИЕ ДВУХ ПРОЕКТОВ ПРОФСТАНДАРТОВ
11:03 03.12.2025
Минтруда и соцзащиты по 27.12.2025 проводит обсуждение двух проектов профессиональных стандартов
Как сообщает Telegram-канал Минтруда, на обсуждение вынесены следующие проекты: «Психолог по оказанию социально-психологических услуг» и «Деятельность в сфере кадровой работы».
Замечания и предложения по проектам необходимо направлять на электронный адрес:
На основании профессиональных стандартов определяются наименования профессий рабочих (должностей служащих), трудовые функции, наличие у работника соответствующей квалификации (статьи 1, 19 и 61 Трудового кодекса Республики Беларусь).
