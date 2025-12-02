Экономика РБ

МИНТРУДА ПРОВОДИТ ОБСУЖДЕНИЕ ДВУХ ПРОЕКТОВ ПРОФСТАНДАРТОВ

11:03 03.12.2025 Минтруда и соцзащиты по 27.12.2025 проводит обсуждение двух проектов профессиональных стандартов Как сообщает Telegram-канал Минтруда, на обсуждение вынесены следующие проекты: «Психолог по оказанию социально-психологических услуг» и «Деятельность в сфере кадровой работы». Замечания и предложения по проектам необходимо направлять на электронный адрес: На основании профессиональных стандартов определяются наименования профессий рабочих (должностей служащих), трудовые функции, наличие у работника соответствующей квалификации (статьи 1, 19 и 61 Трудового кодекса Республики Беларусь).