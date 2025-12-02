|О компании
|03.12.2025
Экономика РБ
ЗОЛОТОВАЛЮТНЫЕ РЕЗЕРВЫ БЕЛАРУСИ В НОЯБРЕ ВЫРОСЛИ НА $177,2 МЛН.
10:46 03.12.2025
Об этом свидетельствуют предварительные данные, опубликованные на сайте Нацбанка Беларуси.
В ноябре 2025 года золотовалютные резервы увеличились на $177,2 млн. после роста в октябре 2025 года на $441,1 млн.
Стоимость монетарного золота в составе ЗВР в ноябре увеличилась с $6,9426 млрд. до $7,2574 млрд. Активы в иностранной валюте за ноябрь сократились на $125,9 млн. и на 1 декабря 2025 года составили $5,2438 млрд.
Напомним, с августа 2022 года Нацбанк Беларуси не публикует детализацию резервов, а также не поясняет причины их снижения или роста.
