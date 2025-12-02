|О компании
|03.12.2025
Экономика РБ
ПРАВИТЕЛЬСТВО УСТАНОВИЛО ОБЪЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ДРЕВЕСИНЫ ВНЕ БИРЖЕВЫХ ТОРГОВ В 2026 ГОДУ
09:37 03.12.2025
Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 1 декабря 2025 г. № 695 установлены объемы реализации древесины на корню вне биржевых торгов в 2026 году.
Как сообщает Национальный правовой портал, всего в следующем году объемы реализации указанной древесины запланированы в размере 3444,8 тыс. куб.м. Из них: 909,1 тыс. куб.м – в Гомельской области; 687,2 тыс. куб.м – в Минской области; 710,4 тыс. куб.м – в Витебской области; 583,2 тыс. куб.м – в Могилевской области; 346,8 тыс. куб.м – в Брестской области; 208,1 тыс. куб.м – в Гродненской области.
«Совет Министров ежегодно до 1 декабря определяет объемы реализации древесины на корню вне биржевых торгов из расчетной лесосеки юридических лиц, ведущих лесное хозяйство с целью обеспечения отдельных категорий потребителей, в том числе физических лиц деловой древесиной», – сообщили в пресс-службе Правительства Республики Беларусь.
Правовой акт принят в соответствии с Правилами реализации древесины, утвержденными указом Главы государства от 23 ноября 2020 г. № 437 «О ведении лесного хозяйства и реализации древесины».
