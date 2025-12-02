|О компании
|03.12.2025
Экономика РБ
НОВЫЙ МУЛЬТИБРЕНДОВЫЙ ЦЕНТР «БЕЛОРУССКИЕ МАШИНЫ» ОТКРЫЛСЯ В РОСТОВЕ-НА-ДОНУ
09:09 03.12.2025
Центр продаж и сервисного обслуживания техники ведущих белорусских производителей открылся в Ростовской области на базе дочерней компании Минского автомобильного завода ООО «РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР МАЗ ЮГ», сообщает пресс-служба автозавода.
«Для Беларуси Минский автомобильный завод — это не просто бренд. Это легендарное предприятие, символ возрождения. Завод, который всегда будет отождествляться с нашей страной. И конечно, руководство страны уделяет огромное внимание его развитию, состоянию, результатам», — отметил Дмитрий Крутой. — «Это предприятие одно из первых попало под западные санкции, в надежде, что рухнет вся промышленность. Вызвать социальное напряжение не получилось. МАЗ выстоял, реализовал огромную программу импортозамещения, не «стоял» ни одного дня, не потерял в качестве и сегодня уверенно смотрит в будущее».
Ростовская область выбрана благодаря ее выгодному территориальному, геополитическому, экономико-географическому и транспортно-логистическому положению. Новый мультибрендовый центр станет ключевым звеном в реализации, обеспечении своевременного сервисного обслуживания и качественной технической поддержки белорусской техники, эксплуатирующейся на территории Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. Уже до конца 2025 года начнется динамичная реализация и продвижение белорусской техники, многопостовое сервисное обслуживание с постоянно пополняющимся складом запасных частей.
Также на территории центра расположены автомойка и магазин запасных частей, что делает его полноценным комплексом для потребителей техники, повышающим уровень обслуживания клиентов и упрощающим доступ к качественной белорусской технике для российских потребителей.
