Экономика РБ


НОВЫЙ МУЛЬТИБРЕНДОВЫЙ ЦЕНТР «БЕЛОРУССКИЕ МАШИНЫ» ОТКРЫЛСЯ В РОСТОВЕ-НА-ДОНУ


09:09 03.12.2025

Центр продаж и сервисного обслуживания техники ведущих белорусских производителей открылся в Ростовской области на базе дочерней компании Минского автомобильного завода ООО «РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР МАЗ ЮГ», сообщает пресс-служба автозавода.

«Для Беларуси Минский автомобильный завод — это не просто бренд. Это легендарное предприятие, символ возрождения. Завод, который всегда будет отождествляться с нашей страной. И конечно, руководство страны уделяет огромное внимание его развитию, состоянию, результатам», — отметил Дмитрий Крутой. — «Это предприятие одно из первых попало под западные санкции, в надежде, что рухнет вся промышленность. Вызвать социальное напряжение не получилось. МАЗ выстоял, реализовал огромную программу импортозамещения, не «стоял» ни одного дня, не потерял в качестве и сегодня уверенно смотрит в будущее».

Ростовская область выбрана благодаря ее выгодному территориальному, геополитическому, экономико-географическому и транспортно-логистическому положению. Новый мультибрендовый центр станет ключевым звеном в реализации, обеспечении своевременного сервисного обслуживания и качественной технической поддержки белорусской техники, эксплуатирующейся на территории Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. Уже до конца 2025 года начнется динамичная реализация и продвижение белорусской техники, многопостовое сервисное обслуживание с постоянно пополняющимся складом запасных частей.

Также на территории центра расположены автомойка и магазин запасных частей, что делает его полноценным комплексом для потребителей техники, повышающим уровень обслуживания клиентов и упрощающим доступ к качественной белорусской технике для российских потребителей.
