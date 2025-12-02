|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|02.12.2025
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Экономика РБ
НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ В МИНСКЕ В НОЯБРЕ НАБЛЮДАЛСЯ СПАД АКТИВНОСТИ
17:31 02.12.2025
На рынке недвижимости в Минске в ноябре наблюдался спад активности. Об этом сообщает Telegram-канал Госкомимущества.
В ноябре в столице зарегистрировано 1005 сделок с квартирами. Для сравнения: в октябре заключено 1408 сделок (рекорд года), в сентябре - 1264 сделки.
По данным на 2 декабря с учётом дорегистрации (+100-170 сделок) цифры могут немного вырасти.
Октябрьскую активность эксперты связывают со специальными предложениями банков по снижению кредитной ставки на квартиры от застройщиков.
Однако продление программы в ноябре уже не дало аналогичного эффекта.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 03.12.2025
Итоги торгов на БВФБ
на 02.12.2025
Курсы в банках
на 02.12.2025
Конвертация в банках
на 02.12.2025
Финансовая информация
в свободном доступе