На рынке недвижимости в Минске в ноябре наблюдался спад активности. Об этом сообщает Telegram-канал Госкомимущества.

В ноябре в столице зарегистрировано 1005 сделок с квартирами. Для сравнения: в октябре заключено 1408 сделок (рекорд года), в сентябре - 1264 сделки.

По данным на 2 декабря с учётом дорегистрации (+100-170 сделок) цифры могут немного вырасти.

Октябрьскую активность эксперты связывают со специальными предложениями банков по снижению кредитной ставки на квартиры от застройщиков.

Однако продление программы в ноябре уже не дало аналогичного эффекта.