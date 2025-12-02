ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
02.12.2025   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ В МИНСКЕ В НОЯБРЕ НАБЛЮДАЛСЯ СПАД АКТИВНОСТИ


17:31 02.12.2025

На рынке недвижимости в Минске в ноябре наблюдался спад активности. Об этом сообщает Telegram-канал Госкомимущества.

В ноябре в столице зарегистрировано 1005 сделок с квартирами. Для сравнения: в октябре заключено 1408 сделок (рекорд года), в сентябре - 1264 сделки.

По данным на 2 декабря с учётом дорегистрации (+100-170 сделок) цифры могут немного вырасти.

Октябрьскую активность эксперты связывают со специальными предложениями банков по снижению кредитной ставки на квартиры от застройщиков.

Однако продление программы в ноябре уже не дало аналогичного эффекта.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 03.12.2025
валюта курс
EUR 3.3669
USD 2.8997
RUB 3.7437
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 02.12.2025
валюта курс +/-
EUR 3.3790 +0.0118
USD 2.8997 -0.0019
RUB 3.7437 +0.0136
все курсы архив

Курсы в банках
на 02.12.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3770 3.3800
USD 2.8980 2.9000
RUB 3.7330 3.7330
подробнее

Конвертация в банках
на 02.12.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1630 1.1645
EUR/RUB 90.2000 90.5000
USD/RUB 77.5000 77.7000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line