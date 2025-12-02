ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Экономика РБ


ОРШАНСКИЙ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД ОСВОИЛ ИННОВАЦИОННУЮ ТЕХНОЛОГИЮ ИОННО-ПЛАЗМЕННОГО АЗОТИРОВАНИЯ


14:47 02.12.2025

На термогальваническом участке № 1 Оршанского инструментального завода, входящего в «МТЗ-ХОЛДИНГ», внедрили инновационную технологию ионно-плазменного азотирования. Об этом корреспонденту «Трактор.бел» сообщил заместитель директора - главный инженер ОАО «ОИЗ» Александр Гончаренко.

«Благодаря использованию новой технологии, детали приобретают твердость, износостойкость и устойчивость к процессам коррозии. При этом обработку можно производить при достаточно низких температурах (500-550°С) без деформаций. Азотирование применяется для деталей и узлов для техники BELARUS в рамках кооперационных поставок на МТЗ и заводы «МТЗ-ХОЛДИНГА», а также продукции других предприятий страны», — отметил Александр Гончаренко.

Азотирование происходит на ионно-плазменной химико-термической установке, разработанной специалистами Физико-технического института Национальной академии наук Беларуси специально для Оршанского инструментального завода. Инновационное импортозамещающее оборудование позволяет ускорить процесс обработки и при этом значительно экономит энергоресурсы. Ранее на предприятии на данной установке уже освоили химико-термическую обработку стальных изделий — нитроцементацию. В ближайших планах — внедрить технологию цементации.
