В престижном международном рейтинге «Три миссии университета» за 2025 год Витебский государственный медицинский университет подтвердил свой высокий статус.

Как сообщает Telegram-канал Минздрава, ВМГУ занял 1-е место среди медицинских университетов Беларуси; 2-е место среди всех университетов страны, представленных в рейтинге. В рейтинг вошли 2000 ведущих вузов из 112 стран мира.

Этот результат — прямое отражение работы ВГМУ по интенсификации международного сотрудничества с учреждениями образования Российской Федерации и дальнего зарубежья, что укрепляет его научный и образовательный потенциал.