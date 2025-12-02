В Республику Беларусь за прошедший месяц с украинской территории прибыли 8 583 гражданина Украины.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Госпогранкомитета, в частности, через украинско-белорусскую границу прибыло 3 гражданина, транзитом через Польшу — 8 255, через Литву — 190, через Латвию — 135.

С начала 2025 года в нашу страну въехали 106 362 гражданина Украины: через украинско-белорусскую границу — 61, транзитом через Польшу — 84 993, через Литву — 19 209, через Латвию — 2 099.