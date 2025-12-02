|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|02.12.2025
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Экономика РБ
В НОЯБРЕ БОЛЕЕ 8,5 ТЫСЯЧ ГРАЖДАН УКРАИНЫ ПРИБЫЛО В БЕЛАРУСЬ
13:54 02.12.2025
В Республику Беларусь за прошедший месяц с украинской территории прибыли 8 583 гражданина Украины.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Госпогранкомитета, в частности, через украинско-белорусскую границу прибыло 3 гражданина, транзитом через Польшу — 8 255, через Литву — 190, через Латвию — 135.
С начала 2025 года в нашу страну въехали 106 362 гражданина Украины: через украинско-белорусскую границу — 61, транзитом через Польшу — 84 993, через Литву — 19 209, через Латвию — 2 099.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 02.12.2025
Итоги торгов на БВФБ
на 02.12.2025
Курсы в банках
на 02.12.2025
Конвертация в банках
на 02.12.2025
Финансовая информация
в свободном доступе