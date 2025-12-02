ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Экономика РБ


В НОЯБРЕ БОЛЕЕ 8,5 ТЫСЯЧ ГРАЖДАН УКРАИНЫ ПРИБЫЛО В БЕЛАРУСЬ


13:54 02.12.2025

В Республику Беларусь за прошедший месяц с украинской территории прибыли 8 583 гражданина Украины.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Госпогранкомитета, в частности, через украинско-белорусскую границу прибыло 3 гражданина, транзитом через Польшу — 8 255, через Литву — 190, через Латвию — 135.

С начала 2025 года в нашу страну въехали 106 362 гражданина Украины: через украинско-белорусскую границу — 61, транзитом через Польшу — 84 993, через Литву — 19 209, через Латвию — 2 099.
Курсы валют НБ РБ
с 02.12.2025
валюта курс
EUR 3.3726
USD 2.9016
RUB 3.7301
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 02.12.2025
валюта курс +/-
EUR 3.3790 +0.0118
USD 2.8997 -0.0019
RUB 3.7437 +0.0136
все курсы архив

Курсы в банках
на 02.12.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3770 3.3800
USD 2.8980 2.9000
RUB 3.7330 3.7330
подробнее

Конвертация в банках
на 02.12.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1630 1.1645
EUR/RUB 90.2000 90.5000
USD/RUB 77.5000 77.7000
подробнее
