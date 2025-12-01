Страховые организации республики за январь-октябрь 2025 года собрали 2 351,7 млн. рублей взносов по прямому страхованию и сострахованию.

Как проинформировали ЭКОПРЕСС в Минфине, поступления за январь-октябрь 2025 года увеличились по сравнению с аналогичным периодом 2024 года на 8,6%.

По добровольным видам страхования (включая вмененное страхование) за январь-октябрь 2025 года страховые взносы составили 1 556,7 млн. рублей, что на 103,1 млн. рублей больше, чем в аналогичном периоде 2024 года.

Страховые взносы по обязательным видам страхования за январь-октябрь 2025 года – 795,0 млн. рублей, что на 82,5 млн. рублей больше, чем в аналогичном периоде 2024 года.

Удельный вес добровольных видов страхования (включая вмененное страхование) в общей сумме страховых взносов составляет 66,2% (за январь-октябрь 2024 года – 67,1%).

За январь-октябрь 2025 года выплаты страхового возмещения и страхового обеспечения в целом по республике составили 1 350,8 млн. рублей, что на 148,0 млн. рублей больше, чем в аналогичном периоде 2024 года. Уровень страховых выплат в общей сумме страховых взносов за январь-октябрь 2025 года составил 57,4% (за январь-октябрь 2024 года – 55,5%).