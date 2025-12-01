ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
02.12.2025   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


СТРАХОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ БЕЛАРУСИ ЗА ЯНВАРЬ-ОКТЯБРЬ УВЕЛИЧИЛИ СБОР ВЗНОСОВ НА 8,6%


13:07 02.12.2025

Страховые организации республики за январь-октябрь 2025 года собрали 2 351,7 млн. рублей взносов по прямому страхованию и сострахованию.

Как проинформировали ЭКОПРЕСС в Минфине, поступления за январь-октябрь 2025 года увеличились по сравнению с аналогичным периодом 2024 года на 8,6%.

По добровольным видам страхования (включая вмененное страхование) за январь-октябрь 2025 года страховые взносы составили 1 556,7 млн. рублей, что на 103,1 млн. рублей больше, чем в аналогичном периоде 2024 года.

Страховые взносы по обязательным видам страхования за январь-октябрь 2025 года – 795,0 млн. рублей, что на 82,5 млн. рублей больше, чем в аналогичном периоде 2024 года.

Удельный вес добровольных видов страхования (включая вмененное страхование) в общей сумме страховых взносов составляет 66,2% (за январь-октябрь 2024 года – 67,1%).

За январь-октябрь 2025 года выплаты страхового возмещения и страхового обеспечения в целом по республике составили 1 350,8 млн. рублей, что на 148,0 млн. рублей больше, чем в аналогичном периоде 2024 года. Уровень страховых выплат в общей сумме страховых взносов за январь-октябрь 2025 года составил 57,4% (за январь-октябрь 2024 года – 55,5%).
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 02.12.2025
валюта курс
EUR 3.3726
USD 2.9016
RUB 3.7301
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 01.12.2025
валюта курс +/-
EUR 3.3672 -0
USD 2.9016 -0.0073
RUB 3.7301 +0.0133
все курсы архив

Курсы в банках
на 02.12.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3770 3.3800
USD 2.8980 2.9000
RUB 3.7330 3.7330
подробнее

Конвертация в банках
на 02.12.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1630 1.1645
EUR/RUB 90.2000 90.5000
USD/RUB 77.5000 77.7000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line