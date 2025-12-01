В Беларуси впервые собрано свыше 200 тысяч тонн льнотресты и более 6 миллионов тонн сахарной свеклы. Об этом сообщает Telegram-канал Минсельхозпрода.

Завершающийся сезон стал рекордным по валовому сбору двух культур.

«Впервые преодолен рубеж 200 тысяч тонн льнотресты. Ее собрано 215 тысяч тонн. Также впервые накопано более 6 миллионов тонн сахарной свеклы в физическом весе. Сейчас показатель составляет 6 миллионов 58 тысяч тонн. Оправдались и наши прогнозы по намолоту 11 миллионов тонн зерна с рапсом и кукурузой», - отметил начальник главного управления растениеводства Минсельхозпрода Николай Лешик.