|02.12.2025
Экономика РБ
В БЕЛАРУСИ ВПЕРВЫЕ СОБРАНО СВЫШЕ 200 ТЫС. ТОНН ЛЬНОТРЕСТЫ И БОЛЕЕ 6 МЛН ТОНН САХАРНОЙ СВЕКЛЫ
12:05 02.12.2025
В Беларуси впервые собрано свыше 200 тысяч тонн льнотресты и более 6 миллионов тонн сахарной свеклы. Об этом сообщает Telegram-канал Минсельхозпрода.
Завершающийся сезон стал рекордным по валовому сбору двух культур.
«Впервые преодолен рубеж 200 тысяч тонн льнотресты. Ее собрано 215 тысяч тонн. Также впервые накопано более 6 миллионов тонн сахарной свеклы в физическом весе. Сейчас показатель составляет 6 миллионов 58 тысяч тонн. Оправдались и наши прогнозы по намолоту 11 миллионов тонн зерна с рапсом и кукурузой», - отметил начальник главного управления растениеводства Минсельхозпрода Николай Лешик.
