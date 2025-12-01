Комитет госконтроля Минской области выявил фиктивные поставки стройматериалов на объекты капремонта, сообщает Telegram-канал КГК.

Махинации выявлены в ходе проверки предприятия ЖКХ, выступавшего заказчиком работ по капремонту жилых домов в Борисове.

Специалисты областного КГК и УДФР обратили внимание, что на стройплощадках отсутствуют окна, подоконники, отливы, которые, согласно документам, уже поставлены одной из коммерческих фирм и за которые этой фирме оплачено более 80 тыс. рублей. Выяснилось, что фактически строительные изделия на объекты не поставлялись.

Установлено, что работники предприятия ЖКХ знали об отсутствии строительных изделий на объектах, однако подготовили фиктивные документы, по которым коммерческой компании перечислены государственные средства.

В отношении учредителя фирмы-поставщика, работника предприятия ЖКХ и бывшего директора предприятия возбуждены уголовные дела. Первые двое подозреваются в мошенничестве, бывший руководитель – в превышении служебных полномочий.

Ущерб государственному предприятию возмещен.