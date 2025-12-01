ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
02.12.2025   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


КГК МИНСКОЙ ОБЛАСТИ ВЫЯВИЛ ФИКТИВНЫЕ ПОСТАВКИ СТРОЙМАТЕРИАЛОВ НА ОБЪЕКТЫ КАПРЕМОНТА


11:58 02.12.2025

Комитет госконтроля Минской области выявил фиктивные поставки стройматериалов на объекты капремонта, сообщает Telegram-канал КГК.

Махинации выявлены в ходе проверки предприятия ЖКХ, выступавшего заказчиком работ по капремонту жилых домов в Борисове.

Специалисты областного КГК и УДФР обратили внимание, что на стройплощадках отсутствуют окна, подоконники, отливы, которые, согласно документам, уже поставлены одной из коммерческих фирм и за которые этой фирме оплачено более 80 тыс. рублей. Выяснилось, что фактически строительные изделия на объекты не поставлялись.

Установлено, что работники предприятия ЖКХ знали об отсутствии строительных изделий на объектах, однако подготовили фиктивные документы, по которым коммерческой компании перечислены государственные средства.

В отношении учредителя фирмы-поставщика, работника предприятия ЖКХ и бывшего директора предприятия возбуждены уголовные дела. Первые двое подозреваются в мошенничестве, бывший руководитель – в превышении служебных полномочий.

Ущерб государственному предприятию возмещен.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 02.12.2025
валюта курс
EUR 3.3726
USD 2.9016
RUB 3.7301
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 01.12.2025
валюта курс +/-
EUR 3.3672 -0
USD 2.9016 -0.0073
RUB 3.7301 +0.0133
все курсы архив

Курсы в банках
на 02.12.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3770 3.3800
USD 2.8980 2.9000
RUB 3.7330 3.7330
подробнее

Конвертация в банках
на 02.12.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1630 1.1645
EUR/RUB 90.2000 90.5000
USD/RUB 77.5000 77.7000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line