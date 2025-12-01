Правительством Беларуси установлены объемы реализации древесины на корню вне биржевых торгов на 2026 год. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Александр Турчин, сообщает Telegram-канал Правительства.

Совет Министров ежегодно до 1 декабря определяет объемы реализации древесины на корню вне биржевых торгов из расчетной лесосеки юридических лиц, ведущих лесное хозяйство с целью обеспечения отдельных категорий потребителей, в том числе физических лиц деловой древесиной

Объемы реализации древесины на корню вне биржевых торгов в 2026 году составят 3444,8 тыс. куб. м