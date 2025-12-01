|О компании
|02.12.2025
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
Экономика РБ
ПРАВИТЕЛЬСТВОМ УСТАНОВЛЕНЫ ОБЪЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ДРЕВЕСИНЫ НА КОРНЮ ВНЕ БИРЖЕВЫХ ТОРГОВ НА 2026 ГОД
11:06 02.12.2025
Правительством Беларуси установлены объемы реализации древесины на корню вне биржевых торгов на 2026 год. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Александр Турчин, сообщает Telegram-канал Правительства.
Совет Министров ежегодно до 1 декабря определяет объемы реализации древесины на корню вне биржевых торгов из расчетной лесосеки юридических лиц, ведущих лесное хозяйство с целью обеспечения отдельных категорий потребителей, в том числе физических лиц деловой древесиной
Объемы реализации древесины на корню вне биржевых торгов в 2026 году составят 3444,8 тыс. куб. м
