По инициативе Генеральной прокуратуры юридическое лицо привлечено к административной ответственности за передачу незаконных вознаграждений в его интересах.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Управлении взаимодействия со СМИ Генеральной прокуратуры, в частности, представитель предприятия передавал одному из руководителей органа государственного управления взятки в общей сумме 40 тыс. рублей за содействие по его привлечению к выполнению работ на строительных объектах, а также обеспечение получения прибыли за счет заключенных договоров субподряда.

В отношении данного представителя юридического лица было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела за дачу взятки по ст.431 Уголовного кодекса Республики Беларусь в связи наличием оснований для его освобождения от уголовной ответственности (оказал активное содействие в расследовании преступления). При этом руководитель органа госуправления осужден за получение взятки в особо крупном размере по ч.3 ст.430 Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Справочно. В ст.24.59 КоАП предусмотрена ответственность за передачу материальных ценностей либо предоставление выгод имущественного характера от имени или в интересах юридического лица должностному лицу для него самого или его близких, которые передаются (предоставляются) исключительно в связи с занимаемым им должностным положением, за благоприятное решение вопросов, входящих в его компетенцию, либо за выполнение или невыполнение в интересах такого юридического лица какого-либо действия, которое это должностное лицо должно было или могло совершить с использованием своих служебных полномочий, если действия лица, совершившего такие передачу или предоставление, образуют состав преступления, предусмотренного ст.431 УК, установленный процессуальным решением.

В отношении юридического лица, от имени и в интересах которого передавались взятки, Генеральная прокуратура начала административный процесс и составила протокол по ст.24.59 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях, который направила в суд.

Постановлением экономического суда Минской области предприятие привлечено к административной ответственности в виде штрафа на общую сумму 40 тыс. рублей.

Штраф уплачен в бюджет в полном объеме.