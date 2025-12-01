Экономика РБ

НА ПОРТАЛЕ «Е-ПАСЛУГА» ДОСТУПНА НОВАЯ АДМИНИСТРАТИВНАЯ ПРОЦЕДУРА

10:41 02.12.2025 На едином портале электронных услуг «Е-Паслуга» С 1 декабря 2025 года доступна к заказу административная процедура, осуществляемая государственным предприятием «БелГИЭ». Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе НЦЭУ, доступны следующая процедура: 548.4.6.2 «Снятие с регистрации радиоэлектронного средства и (или) высокочастотного устройства, являющегося источником электромагнитного излучения, гражданского назначения». Услуга доступна для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по строгой аутентификации.