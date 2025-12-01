Продовольствие и техника, создание совместных производств и инвестиции. На Белорусско-Алжирском бизнес-форуме в алжирской столице обсудили выгодные перспективы двустороннего взаимодействия и подписали около десятка коммерческих контрактов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На встрече деловых кругов представлены были самые разные секторы экономики. Сегодня алжирские партнеры проявляют большой интерес к сотрудничеству с нашей страной. Алжир импортирует немало продуктов питания, фармацевтической продукции, заинтересован в образовательных услугах. По всем этим направлениям – нам есть что предложить. В 2025 году отечественные компании уже принимали участие в двух крупных международных выставках в Алжире. Достигнутые тогда договоренности – в основе заключенных на форуме соглашений и контрактов.

«На наши товары, да, есть спрос. Нашу белорусскую продукцию уже знают, она высокого качества, она по адекватной цене, и мы здесь конкурентноспособны. Конечно, рынок он очень большой. Почему? Потому что здесь, в первую очередь, интересное сухое обезжиренное молоко, сухое цельное молоко. И рынок, который здесь есть, это порядка полмиллиона тонн в год продукции они покупают. Это очень большой рынок, соответственно, нам он интересен, и мы здесь будем дальше его развивать. Мы уже в рамках прошедшего дня встречались с производственной компанией, которая на рынке Алжира уже достаточно долго работает, больше 30 лет. Мы получили их портфель продуктов, и сейчас уже в рамках работы, которая нам предстоит, будем рассматривать. Может, мы определим какие-то позиции, востребованные для отечественной системы здравоохранения», - отметил генеральный директор ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат» Александр Герасименок:

Сегодня отношения Беларуси и Алжира в политической сфере выстроены четко и предметно. А вот что касается товарооборота – есть куда расти. Пока показатель составляет около 50 миллионов долларов. Кроме того, основными вопросами, которые обсудили на деловом форуме, стали поставки техники, создание совместных предприятий и инвестиции.