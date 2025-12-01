Экономика РБ

МИНФИН УТВЕРДИЛ НОВЫЕ ЦЕНЫ НА ПРИНИМАЕМЫЕ В ГОСФОНД БЕЛАРУСИ ДРАГМЕТАЛЛЫ

09:34 02.12.2025 Министерство финансов утвердило новые цены на принимаемые в Госфонд Беларуси драгоценные металлы (кроме драгоценных металлов при осуществлении банковских операций). Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минфине, с 29 ноября 2025 года установлены следующие цены на драгметаллы: золото – Br 380,12 (ранее Br 374,54), серебро – 4,93 Br (ранее Br 4,57), платина – 149,50 Br (ранее Br 148,84); палладий – 130,76 Br (ранее Br 134,93); родий – 729,16 Br (ранее Br 772,67), рутений – 85,07 Br (ранее Br 86,88); иридий – 418,51 Br (ранее Br 427,40), осмий 36,59 Br – (ранее Br 37,37).