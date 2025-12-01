ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
02.12.2025   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


МИНФИН УТВЕРДИЛ НОВЫЕ ЦЕНЫ НА ПРИНИМАЕМЫЕ В ГОСФОНД БЕЛАРУСИ ДРАГМЕТАЛЛЫ


09:34 02.12.2025

Министерство финансов утвердило новые цены на принимаемые в Госфонд Беларуси драгоценные металлы (кроме драгоценных металлов при осуществлении банковских операций).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минфине, с 29 ноября 2025 года установлены следующие цены на драгметаллы: золото – Br 380,12 (ранее Br 374,54), серебро – 4,93 Br (ранее Br 4,57), платина – 149,50 Br (ранее Br 148,84); палладий – 130,76 Br (ранее Br 134,93); родий – 729,16 Br (ранее Br 772,67), рутений – 85,07 Br (ранее Br 86,88); иридий – 418,51 Br (ранее Br 427,40), осмий 36,59 Br – (ранее Br 37,37).
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 02.12.2025
валюта курс
EUR 3.3726
USD 2.9016
RUB 3.7301
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 01.12.2025
валюта курс +/-
EUR 3.3672 -0
USD 2.9016 -0.0073
RUB 3.7301 +0.0133
все курсы архив

Курсы в банках
на 02.12.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3650 3.3800
USD 2.8940 2.8990
RUB 3.7200 3.7250
подробнее

Конвертация в банках
на 02.12.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1590 1.1670
EUR/RUB 90.2000 90.9000
USD/RUB 77.5000 77.9000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line