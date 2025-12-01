ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Экономика РБ


ЧЕБОТАРЬ: ЗАВЕРШАЕТСЯ ФОРМИРОВАНИЕ ИТОГОВОГО ПРОЕКТА ПРОГРАММЫ-2030


16:38 01.12.2025

Завершается формирование итогового проекта Программы-2030. Об этом рассказал сегодня, 1 декабря 2025 года, министр экономики Юрий Чеботарь на заседании оргкомитета по подготовке и проведению заседаний седьмого Всебелорусского народного собрания в своем докладе о результатах презентации проекта Программы социально-экономического развития страны на 2026–2030 годы, сообщает пресс-служба экономического ведомства.

С 24 по 28 ноября министр экономики и его заместители представили документ делегатам ВНС на площадках Совета Республики, Палаты представителей Национального собрания, Верховного Суда и во всех регионах страны.

«Программа обсуждалась в формате живого диалога. Делегаты ВНС проявили высокий уровень вовлечённости и заинтересованности в подготовке Программы. От участников поступило ряд вопросов, преимущественно социальной направленности – от качества дорог до транспортной доступности, выкупа арендного жилья, развития медицины, образования, а также индустрии отдыха и развлечений. Были высказаны предложения по уточнению презентационных материалов. Все замечания учтены, соответствующие правки внесены», – отметил Юрий Чеботарь.

В настоящее время редакционная рабочая группа завершает формирование итогового проекта Программы–2030. Далее документ будет вынесен на рассмотрение и утверждение Всебелорусским народным собранием.
