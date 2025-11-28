|О компании
|01.12.2025
Экономика РБ
ЗАВЫШЕНИЕ ЦЕН И РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОСРОЧКИ. КГК ПРОВЕРИЛ ТОРГОВЫЕ ОБЪЕКТЫ В МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ
13:49 01.12.2025
КГК Могилевской области проверил магазины и торговые точки в Бобруйске, а также в Костюковичском и Хотимском районах. Установлен ряд нарушений. Об этом сообщает Telegram-канал Комитета госконтроля.
Например, 3 индивидуальных предпринимателя г. Бобруйска завысили цены более чем на 30 наименований продовольственных товаров (торговые надбавки были значительно выше разрешенных). Кроме того, на некоторые товары отсутствовали документы, подтверждающие их приобретение, качество и безопасность.
В двух объектах торговли в г. Костюковичи и г.п. Хотимск пресечена реализация товаров с истекшими сроками годности. Вся просроченная продукция снята с реализации.
Также госконтролеры установили факты необоснованного взимания платы за потребительскую упаковку неупакованных изготовителем товаров, а также содержания в неудовлетворительном состоянии оборудования и инвентаря.
По выданным рекомендациям и предписаниям нарушителями незамедлительно приняты меры реагирования. В отношении одного субъекта торговли начат административный процесс.
