КГК Могилевской области проверил магазины и торговые точки в Бобруйске, а также в Костюковичском и Хотимском районах. Установлен ряд нарушений. Об этом сообщает Telegram-канал Комитета госконтроля.

Например, 3 индивидуальных предпринимателя г. Бобруйска завысили цены более чем на 30 наименований продовольственных товаров (торговые надбавки были значительно выше разрешенных). Кроме того, на некоторые товары отсутствовали документы, подтверждающие их приобретение, качество и безопасность.

В двух объектах торговли в г. Костюковичи и г.п. Хотимск пресечена реализация товаров с истекшими сроками годности. Вся просроченная продукция снята с реализации.

Также госконтролеры установили факты необоснованного взимания платы за потребительскую упаковку неупакованных изготовителем товаров, а также содержания в неудовлетворительном состоянии оборудования и инвентаря.

По выданным рекомендациям и предписаниям нарушителями незамедлительно приняты меры реагирования. В отношении одного субъекта торговли начат административный процесс.