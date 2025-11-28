Компания МТС организовала мастер-класс, посвященный теме противодействия кибербуллингу. Мероприятие прошло в рамках социальной инициативы #ИнтернетБезБуллинга и собрало 300 учащихся старших классов из школ Солигорска.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, мастер-класс состоялся на базе Средней школы №15. Цель мероприятия — научить подростков распознавать проявления травли в интернете, понимать ее последствия и вырабатывать навыки безопасного поведения в цифровой среде.

В интерактивной форме практикующий психолог рассказала, что такое кибербуллинг и какие формы он принимает, как правильно реагировать на травлю и где искать помощь, почему важно поддерживать друзей, оказавшихся в сложной ситуации и как формировать культуру уважительного общения онлайн.

«Мы стремимся, чтобы дети чувствовали себя в интернете так же уверенно и безопасно, как в реальной жизни. Проект #ИнтернетБезБуллинга помогает подросткам обрести знания и навыки, которые делают цифровую среду более дружелюбной и ответственной», — отметила глава PR-группы компании МТС Мария Канасевич.

Старшеклассники активно участвовали в обсуждениях, делились личными историями и задавали вопросы. В завершение мастер-класса прошла тематическая викторина, где ребята закрепили полученные знания. Все участники получили рабочие тетради для самостоятельной тренировки дома, а самые активные — подарки от МТС.

Инициатива #ИнтернетБезБуллинга реализуется МТС совместно с Министерством образования Республики Беларусь и Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) в Беларуси. Проект направлен на развитие навыков безопасного общения у подростков и профилактику кибербуллинга. В рамках него уже созданы тесты-тренажеры, обучающие видео и TikTok-ролики, которые посмотрели миллионы пользователей. Очные лекции и мастер-классы с психологами в этом году охватили более тысячи школьников по всей стране. Планируется выпуск методического пособия для проведения классных часов в школах.