А1 делится результатами нового этапа работ по расширению емкости сети четвертого поколения. Нынешний этап работ – уже четвертый с начала осени – позволил улучшить мобильную связь и интернет для абонентов А1 в Костюковичском, Кричевском, Белыничском, Шкловском, Бобруйском, Осиповичском, Кличевском, Славгородском, Климовичском, Быховском и Могилевском районах.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе мобильного оператора, развитие сети 4G обеспечивает стабильную связь в местах с высокой плотностью пользователей, лучшую скорость передачи данных и низкую задержку отклика. Поддержка VoLTE существенно повышает качество голосовой связи и скорость установления соединения, а также дает возможность одновременно пользоваться голосовой связью и мобильным интернетом. А эффективность передачи данных также помогает экономить заряд батареи устройств при повседневном использовании.

4G (LTE) в настоящее время является самым современным стандартом сотовой связи из действующих в Беларуси.