Экономика РБ


СВЯЗЬ ДЛЯ АБОНЕНТОВ А1 СТАЛА ЛУЧШЕ В МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ: ЗАВЕРШЕН НОВЫЙ ЭТАП РАСШИРЕНИЯ 4G-СЕТИ


11:41 01.12.2025

А1 делится результатами нового этапа работ по расширению емкости сети четвертого поколения. Нынешний этап работ – уже четвертый с начала осени – позволил улучшить мобильную связь и интернет для абонентов А1 в Костюковичском, Кричевском, Белыничском, Шкловском, Бобруйском, Осиповичском, Кличевском, Славгородском, Климовичском, Быховском и Могилевском районах.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе мобильного оператора, развитие сети 4G обеспечивает стабильную связь в местах с высокой плотностью пользователей, лучшую скорость передачи данных и низкую задержку отклика. Поддержка VoLTE существенно повышает качество голосовой связи и скорость установления соединения, а также дает возможность одновременно пользоваться голосовой связью и мобильным интернетом. А эффективность передачи данных также помогает экономить заряд батареи устройств при повседневном использовании.

4G (LTE) в настоящее время является самым современным стандартом сотовой связи из действующих в Беларуси.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 01.12.2025
валюта курс
EUR 3.3674
USD 2.9089
RUB 3.7168
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 28.11.2025
валюта курс +/-
USD 2.9089 -0.0064
RUB 3.7168 +0.0007
все курсы архив

Курсы в банках
на 01.12.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3700 3.3800
USD 2.8950 2.9090
RUB 3.6950 3.7150
подробнее

Конвертация в банках
на 01.12.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1560 1.1650
EUR/RUB 90.5000 91.2000
USD/RUB 78.0000 78.7000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
