Экономика РБ


ПРАВИТЕЛЬСТВО ОПРЕДЕЛИЛО ПЕРЕЧЕНЬ ПЕЧАТАНЫХ СМИ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ГОСПОДДЕРЖКИ В 2026 ГОДУ


11:39 01.12.2025

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28 ноября 2025 г. № 685 утвержден перечень печатных средств массовой информации, редакциям которых в 2026 году будет оказываться поддержка из республиканского бюджета.

Как сообщает Национальный правовой портал, в частности, поддержка будет оказана таким изданиям, как: «Алеся», «Беларускі гістарычны часопіс», «Бярозка», «Звязда» (приложение – газета «Мясцовае самакіраванне»), «Знамя юности», «Літаратура і мастацтва», «Маладосць», «Мастацтва», «Народная газета», «Нёман», «Полымя», «Родная прырода», «СБ. Беларусь сегодня», «Рэспубліка» и др.

Всего в перечень включено 21 издание.

Постановление вступило в силу 30 ноября 2025 г.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 01.12.2025
валюта курс
EUR 3.3674
USD 2.9089
RUB 3.7168
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 28.11.2025
валюта курс +/-
USD 2.9089 -0.0064
RUB 3.7168 +0.0007
все курсы архив

Курсы в банках
на 01.12.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3700 3.3800
USD 2.8950 2.9090
RUB 3.6950 3.7150
подробнее

Конвертация в банках
на 01.12.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1560 1.1650
EUR/RUB 90.5000 91.2000
USD/RUB 78.0000 78.7000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line