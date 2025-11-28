|О компании
|01.12.2025
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
Экономика РБ
ПРАВИТЕЛЬСТВО ОПРЕДЕЛИЛО ПЕРЕЧЕНЬ ПЕЧАТАНЫХ СМИ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ГОСПОДДЕРЖКИ В 2026 ГОДУ
11:39 01.12.2025
Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28 ноября 2025 г. № 685 утвержден перечень печатных средств массовой информации, редакциям которых в 2026 году будет оказываться поддержка из республиканского бюджета.
Как сообщает Национальный правовой портал, в частности, поддержка будет оказана таким изданиям, как: «Алеся», «Беларускі гістарычны часопіс», «Бярозка», «Звязда» (приложение – газета «Мясцовае самакіраванне»), «Знамя юности», «Літаратура і мастацтва», «Маладосць», «Мастацтва», «Народная газета», «Нёман», «Полымя», «Родная прырода», «СБ. Беларусь сегодня», «Рэспубліка» и др.
Всего в перечень включено 21 издание.
Постановление вступило в силу 30 ноября 2025 г.
