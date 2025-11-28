Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28 ноября 2025 г. № 685 утвержден перечень печатных средств массовой информации, редакциям которых в 2026 году будет оказываться поддержка из республиканского бюджета.

Как сообщает Национальный правовой портал, в частности, поддержка будет оказана таким изданиям, как: «Алеся», «Беларускі гістарычны часопіс», «Бярозка», «Звязда» (приложение – газета «Мясцовае самакіраванне»), «Знамя юности», «Літаратура і мастацтва», «Маладосць», «Мастацтва», «Народная газета», «Нёман», «Полымя», «Родная прырода», «СБ. Беларусь сегодня», «Рэспубліка» и др.

Всего в перечень включено 21 издание.

Постановление вступило в силу 30 ноября 2025 г.