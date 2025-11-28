Авиакомпания «Белавиа» c 18 декабря возобновляет регулярные рейсы в Алматы. Об этом сообщает Telegram-канал национального авиаперевозчика.

Рейсы будут выполнятся из Минска в Алматы по понедельникам и четвергам, из Алматы в Минск – по вторникам и пятницам.

Вылет из Минска – 20:20, прилет в Алматы – 03:10

Вылет из Алматы – 04:10, прилет в Минск – 07:30

Разница во времени между Минском и Алматы – 2 часа

Актуальные цены и билеты смотрите на belavia.by