|01.12.2025
|
|
Экономика РБ
БЕЛАВИА C 18 ДЕКАБРЯ ВОЗОБНОВЛЯЕТ РЕГУЛЯРНЫЕ РЕЙСЫ В АЛМАТЫ
11:02 01.12.2025
Авиакомпания «Белавиа» c 18 декабря возобновляет регулярные рейсы в Алматы. Об этом сообщает Telegram-канал национального авиаперевозчика.
Рейсы будут выполнятся из Минска в Алматы по понедельникам и четвергам, из Алматы в Минск – по вторникам и пятницам.
Вылет из Минска – 20:20, прилет в Алматы – 03:10
Вылет из Алматы – 04:10, прилет в Минск – 07:30
Разница во времени между Минском и Алматы – 2 часа
Актуальные цены и билеты смотрите на belavia.by
|
