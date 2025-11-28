Экономика РБ

АГРАРИИ БЕЛАРУСИ С УЧЕТОМ РАПСА И КУКУРУЗЫ НАМОЛОТИЛИ БОЛЕЕ 11,1 МЛН. ТОНН ЗЕРНА

10:37 01.12.2025 тонн зерна вместе с рапсом и кукурузой. Об этом сообщает Telegram-канал Минсельхозпрода. В общую копилку зерна собрали: Минская область – 2,775 млн.тонн, Гродненская – 2,192 млн.тонн, Брестская – 2,219 млн.тонн, Могилевская – 1,404 млн.тонн, Гомельская – 1,450 млн.тонн, Витебская – 1,079 млн.тонн Зерновые и зернобобовые культуры с кукурузой убраны с 99% площадей, что составляет 2 278 тысячи гектаров Средняя урожайность зерна (с кукурузой) составляет 43,7 ц/га, что выше прошлогодней на 5,6 ц/га Заготовлено льнотресты 215 тысяч тонн, урожайностью выше прошлогодней на 12,2 ц/га Сахарной свеклы накопано 6 миллионов 58 тысяч тонн корнеплода. На свеклоприёмные пункты вывезено 88% от накопанной свеклы, что составляет 5 млн 347 тыс.тонн. Поднято зяби на площади 1 млн 418 тысяч гектаров, что составляет 99% от плана в 1 млн 432 тыс. гектаров.