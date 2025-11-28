ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
АГРАРИИ БЕЛАРУСИ С УЧЕТОМ РАПСА И КУКУРУЗЫ НАМОЛОТИЛИ БОЛЕЕ 11,1 МЛН. ТОНН ЗЕРНА


10:37 01.12.2025

тонн зерна вместе с рапсом и кукурузой. Об этом сообщает Telegram-канал Минсельхозпрода.

В общую копилку зерна собрали: Минская область – 2,775 млн.тонн, Гродненская – 2,192 млн.тонн, Брестская – 2,219 млн.тонн, Могилевская – 1,404 млн.тонн, Гомельская – 1,450 млн.тонн, Витебская – 1,079 млн.тонн

Зерновые и зернобобовые культуры с кукурузой убраны с 99% площадей, что составляет 2 278 тысячи гектаров

Средняя урожайность зерна (с кукурузой) составляет 43,7 ц/га, что выше прошлогодней на 5,6 ц/га

Заготовлено льнотресты 215 тысяч тонн, урожайностью выше прошлогодней на 12,2 ц/га

Сахарной свеклы накопано 6 миллионов 58 тысяч тонн корнеплода. На свеклоприёмные пункты вывезено 88% от накопанной свеклы, что составляет 5 млн 347 тыс.тонн.

Поднято зяби на площади 1 млн 418 тысяч гектаров, что составляет 99% от плана в 1 млн 432 тыс. гектаров.
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 01.12.2025
валюта курс
EUR 3.3674
USD 2.9089
RUB 3.7168
Итоги торгов на БВФБ
на 28.11.2025
валюта курс +/-
USD 2.9089 -0.0064
RUB 3.7168 +0.0007
Курсы в банках
на 01.12.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3700 3.3800
USD 2.8950 2.9090
RUB 3.6950 3.7150
Конвертация в банках
на 01.12.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1560 1.1650
EUR/RUB 90.5000 91.2000
USD/RUB 78.0000 78.7000
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line