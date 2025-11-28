|О компании
|01.12.2025
ОРШАНСКИЙ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД ПОВЫСИЛ ТОЧНОСТЬ АНАЛИЗА МЕТАЛЛА ДЛЯ ВЫПУСКА ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ
10:27 01.12.2025
В лаборатории спектрально-химического и металлографического анализа Оршанского инструментального завода, входящего в «МТЗ-ХОЛДИНГ», установили современный стационарный стилоскоп СЛ-15, который повысил точность анализа металла. Об этом корреспонденту «Трактор.бел» сообщил начальник службы контроля качества и метрологии ОАО «ОИЗ» Александр Мигурский.
«Новое оборудование российского производства приобретено взамен аналогичного, но уже устаревшего. С его внедрением повысились скорость и точность проведения визуального спектрального анализа легированных сталей и цветных сплавов в лабораторных условиях. Это важное исследование сырья, которое позволяет в итоге избежать выпуска некачественных изделий. Ведь от массовой доли основных элементов зависят характеристики готовой продукции», — подчеркнул Александр Мигурский.
В настоящее время стилоскоп используется на входном контроле, а также в процессе производства. Помимо исследований образцов металлов и сплавов, на нем можно проводить диагностику уже готовых узлов и деталей. Наличие современного оборудования дает возможность предприятию оказывать помощь в проведении анализа и определении марки металла сторонним организациям Оршанского района.
