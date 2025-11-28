Экономика РБ

ТОРФОПРЕДПРИЯТИЯ МИНЭНЕРГО ОБЕСПЕЧИЛИ УДОВЛЕТВОРЕНИЕ СПРОСА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В ВОССТРЕБОВАННЫХ ОБЪЕМАХ

10:04 01.12.2025 Торфопредприятия Минэнерго обеспечили удовлетворение спроса потребителей в востребованных объемах. Об этом сообщает Telegram-канал Минэнерго. Отраслевой семинар-совещание по подведению итогов добычи торфа в сезоне текущего года состоялся 29 ноября. Руководитель Минэнерго отметил, что развитие торфяной промышленности – это вклад в обеспечение энергетической безопасности страны. С начала года, несмотря на непростые погодные условия, торфопредприятиями системы: добыто более 1,8 млн. тонн торфа; построено около 520 га площадей для добычи торфа; выпущено порядка 800 тыс. тонн торфяной продукции; для нужд промышленности, энергетики, жилищно- коммунального и сельского хозяйства реализовано порядка 750 тыс. тонн торфяной продукции. Как рассказал Денис Мороз, продолжается работа по развитию нетопливных направлений использования торфа. «Торфяная продукция нетопливного назначения пользуется большим спросом на внешних рынках. Ее доля в общем объеме экспорта составляет около 75%, а поставки осуществляются в 9 стран мира», – подчеркнул министр.