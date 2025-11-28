ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
01.12.2025   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


ТОРФОПРЕДПРИЯТИЯ МИНЭНЕРГО ОБЕСПЕЧИЛИ УДОВЛЕТВОРЕНИЕ СПРОСА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В ВОССТРЕБОВАННЫХ ОБЪЕМАХ


10:04 01.12.2025

Торфопредприятия Минэнерго обеспечили удовлетворение спроса потребителей в востребованных объемах. Об этом сообщает Telegram-канал Минэнерго.

Отраслевой семинар-совещание по подведению итогов добычи торфа в сезоне текущего года состоялся 29 ноября. Руководитель Минэнерго отметил, что развитие торфяной промышленности – это вклад в обеспечение энергетической безопасности страны. С начала года, несмотря на непростые погодные условия, торфопредприятиями системы:

добыто более 1,8 млн. тонн торфа;

построено около 520 га площадей для добычи торфа;

выпущено порядка 800 тыс. тонн торфяной продукции;

для нужд промышленности, энергетики, жилищно- коммунального и сельского хозяйства реализовано порядка 750 тыс. тонн торфяной продукции.

Как рассказал Денис Мороз, продолжается работа по развитию нетопливных направлений использования торфа.

«Торфяная продукция нетопливного назначения пользуется большим спросом на внешних рынках. Ее доля в общем объеме экспорта составляет около 75%, а поставки осуществляются в 9 стран мира», – подчеркнул министр.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 01.12.2025
валюта курс
EUR 3.3674
USD 2.9089
RUB 3.7168
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 28.11.2025
валюта курс +/-
USD 2.9089 -0.0064
RUB 3.7168 +0.0007
все курсы архив

Курсы в банках
на 01.12.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3700 3.3800
USD 2.8950 2.9090
RUB 3.6950 3.7150
подробнее

Конвертация в банках
на 01.12.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1560 1.1650
EUR/RUB 90.5000 91.2000
USD/RUB 78.0000 78.7000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line