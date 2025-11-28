|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|01.12.2025
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Экономика РБ
ЕАБР: В БЕЛАРУСИ СОХРАНЯЮТСЯ ВЫСОКИЕ ТЕМПЫ РОСТА ОПЛАТЫ ТРУДА
09:49 01.12.2025
В Беларуси сохраняются высокие темпы роста оплаты труда. Реальная заработная плата увеличилась на 7% в октябре 2025 г. после 8,6% в сентябре.
По мнению аналитиков Евразийского банка развития (ЕАБР), в бюджетном секторе по-прежнему фиксируется опережающий темп роста: 9,8% в октябре после 10,8% в сентябре, чему способствовало повышение базовой ставки оплаты труда.
«Сохраняющийся рост оплаты труда продолжит поддерживать внутренний спрос», - говорится в еженедельном макрообзоре аналитиков Евразийского банка развития (ЕАБР).
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 01.12.2025
Итоги торгов на БВФБ
на 28.11.2025
Курсы в банках
на 01.12.2025
Конвертация в банках
на 01.12.2025
Финансовая информация
в свободном доступе