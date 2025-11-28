В Беларуси сохраняются высокие темпы роста оплаты труда. Реальная заработная плата увеличилась на 7% в октябре 2025 г. после 8,6% в сентябре.

По мнению аналитиков Евразийского банка развития (ЕАБР), в бюджетном секторе по-прежнему фиксируется опережающий темп роста: 9,8% в октябре после 10,8% в сентябре, чему способствовало повышение базовой ставки оплаты труда.

«Сохраняющийся рост оплаты труда продолжит поддерживать внутренний спрос», - говорится в еженедельном макрообзоре аналитиков Евразийского банка развития (ЕАБР).