ЕАБР: В БЕЛАРУСИ СОХРАНЯЮТСЯ ВЫСОКИЕ ТЕМПЫ РОСТА ОПЛАТЫ ТРУДА


09:49 01.12.2025

В Беларуси сохраняются высокие темпы роста оплаты труда. Реальная заработная плата увеличилась на 7% в октябре 2025 г. после 8,6% в сентябре.

По мнению аналитиков Евразийского банка развития (ЕАБР), в бюджетном секторе по-прежнему фиксируется опережающий темп роста: 9,8% в октябре после 10,8% в сентябре, чему способствовало повышение базовой ставки оплаты труда.

«Сохраняющийся рост оплаты труда продолжит поддерживать внутренний спрос», - говорится в еженедельном макрообзоре аналитиков Евразийского банка развития (ЕАБР).
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 01.12.2025
валюта курс
EUR 3.3674
USD 2.9089
RUB 3.7168
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 28.11.2025
валюта курс +/-
USD 2.9089 -0.0064
RUB 3.7168 +0.0007
все курсы архив

Курсы в банках
на 01.12.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3700 3.3800
USD 2.8950 2.9090
RUB 3.6950 3.7150
подробнее

Конвертация в банках
на 01.12.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1560 1.1650
EUR/RUB 90.5000 91.2000
USD/RUB 78.0000 78.7000
подробнее
