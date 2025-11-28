|О компании
28.11.2025
Экономика РБ
В МИНСКОМ РАЙОНЕ ПРЕСЕЧЕНА БЕЗЛИЦЕНЗИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОКАЗАНИЮ СОЦУСЛУГ В ДОМАХ ПРЕСТАРЕЛЫХ
17:06 28.11.2025
Управлением Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Минской области и г.Минску пресечена предпринимательская деятельность трех субъектов хозяйствования, оказывавших без наличия лицензии социальные услуги пожилым гражданам в домах престарелых.
Как сообщает Telegram-канал Комитета госконтроля, установлено, что два юридических лица и индивидуальный предприниматель с ноября 2024 года по сентябрь 2025 года на территории Минского района организовали работу домов престарелых. Дома предусматривали возможность одновременного проживания более 25, 85 и 40 человек соответственно.
Суммарный полученный доход от незаконной предпринимательской деятельности субъектов составил более 600 тыс. рублей.
По фактам осуществления предпринимательской деятельности без лицензии в отношении директоров двух организаций и индивидуального предпринимателя возбуждены уголовные дела.
