Экономика РБ


В МИНСКОМ РАЙОНЕ ПРЕСЕЧЕНА БЕЗЛИЦЕНЗИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОКАЗАНИЮ СОЦУСЛУГ В ДОМАХ ПРЕСТАРЕЛЫХ


17:06 28.11.2025

Управлением Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Минской области и г.Минску пресечена предпринимательская деятельность трех субъектов хозяйствования, оказывавших без наличия лицензии социальные услуги пожилым гражданам в домах престарелых.

Как сообщает Telegram-канал Комитета госконтроля, установлено, что два юридических лица и индивидуальный предприниматель с ноября 2024 года по сентябрь 2025 года на территории Минского района организовали работу домов престарелых. Дома предусматривали возможность одновременного проживания более 25, 85 и 40 человек соответственно.

Суммарный полученный доход от незаконной предпринимательской деятельности субъектов составил более 600 тыс. рублей.

По фактам осуществления предпринимательской деятельности без лицензии в отношении директоров двух организаций и индивидуального предпринимателя возбуждены уголовные дела.
Курсы валют НБ РБ
с 01.12.2025
валюта курс
EUR 3.3674
USD 2.9089
RUB 3.7168
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 28.11.2025
валюта курс +/-
USD 2.9089 -0.0064
RUB 3.7168 +0.0007
все курсы архив

Курсы в банках
на 28.11.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3700 3.3850
USD 2.9100 2.9170
RUB 3.7000 3.7100
подробнее

Конвертация в банках
на 28.11.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1590 1.1640
EUR/RUB 90.8000 91.4000
USD/RUB 78.3000 78.8000
подробнее
