Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Статьи
КГК ГОМЕЛЬЩИНЫ ВЫЯВИЛ НАРУШЕНИЯ В СОХРАННОСТИ СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ


14:26 28.11.2025

КГК Гомельской области проводит контроль по вопросам постановки техники на хранение и ее подготовки к следующему сельскохозяйственному сезону. Об этом сообщает Telegram-канал Комитета госконтроля.

В отдельных хозяйствах эта работа должным образом не организована.

Так, в 4 хозяйствах Октябрьского и Петриковского районов почти 50 единиц техники (зерноуборочные комбайны, пресс-подборщики, почвообрабатывающе-посевные и другие агрегаты) хранились на открытых площадках. Рабочие органы сельхозмашин не были очищены и покрыты защитным составом, не были сняты ремни и цепи, не была обеспечена герметизация отдельных систем.

Выявлены и другие нарушения. В сельхозорганизации Октябрьского района более 3 лет не ремонтировали кормоуборочный комбайн, более года не разбирали списанный трактор. Здесь же не проведена дефектовка (обследование деталей и механизмов техники на предмет их замены или ремонта) техники для составления планов ремонта.

Выявленные нарушения оперативно устраняются.
Курсы валют НБ РБ
с 28.11.2025
валюта курс
EUR 3.3750
USD 2.9153
RUB 3.7161
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 28.11.2025
валюта курс +/-
USD 2.9089 -0.0064
RUB 3.7168 +0.0007
все курсы архив

Курсы в банках
на 28.11.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3700 3.3850
USD 2.9100 2.9170
RUB 3.7000 3.7100
подробнее

Конвертация в банках
на 28.11.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1590 1.1640
EUR/RUB 90.8000 91.4000
USD/RUB 78.3000 78.8000
подробнее
