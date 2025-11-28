|О компании
|28.11.2025
Экономика РБ
КГК ГОМЕЛЬЩИНЫ ВЫЯВИЛ НАРУШЕНИЯ В СОХРАННОСТИ СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ
14:26 28.11.2025
КГК Гомельской области проводит контроль по вопросам постановки техники на хранение и ее подготовки к следующему сельскохозяйственному сезону. Об этом сообщает Telegram-канал Комитета госконтроля.
В отдельных хозяйствах эта работа должным образом не организована.
Так, в 4 хозяйствах Октябрьского и Петриковского районов почти 50 единиц техники (зерноуборочные комбайны, пресс-подборщики, почвообрабатывающе-посевные и другие агрегаты) хранились на открытых площадках. Рабочие органы сельхозмашин не были очищены и покрыты защитным составом, не были сняты ремни и цепи, не была обеспечена герметизация отдельных систем.
Выявлены и другие нарушения. В сельхозорганизации Октябрьского района более 3 лет не ремонтировали кормоуборочный комбайн, более года не разбирали списанный трактор. Здесь же не проведена дефектовка (обследование деталей и механизмов техники на предмет их замены или ремонта) техники для составления планов ремонта.
Выявленные нарушения оперативно устраняются.
