|28.11.2025
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
Экономика РБ
МИНЭКОНОМИКИ 29 НОЯБРЯ ПРОВЕДЕТ «ПРЯМУЮ ЛИНИЮ»
14:20 28.11.2025
Начальник управления инфраструктуры развития Министерства экономики Бондарь Ольга Сергеевна 29 ноября 2025 года проведет прямую телефонную линию по теме «Консультирование по вопросам привлечения льготных кредитных ресурсов КНР для реализации новых инвестиционных проектов».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе экономического ведомства, получить ответы на вопросы можно будет с 9:00 до 12:00 по номеру телефона: +375(17) 200-05-03.
