Экономика РБ


МИНЭКОНОМИКИ 29 НОЯБРЯ ПРОВЕДЕТ «ПРЯМУЮ ЛИНИЮ»


14:20 28.11.2025

Начальник управления инфраструктуры развития Министерства экономики Бондарь Ольга Сергеевна 29 ноября 2025 года проведет прямую телефонную линию по теме «Консультирование по вопросам привлечения льготных кредитных ресурсов КНР для реализации новых инвестиционных проектов».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе экономического ведомства, получить ответы на вопросы можно будет с 9:00 до 12:00 по номеру телефона: +375(17) 200-05-03.
Курсы валют НБ РБ
с 28.11.2025
валюта курс
EUR 3.3750
USD 2.9153
RUB 3.7161
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 28.11.2025
валюта курс +/-
USD 2.9089 -0.0064
RUB 3.7168 +0.0007
все курсы архив

Курсы в банках
на 28.11.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3700 3.3850
USD 2.9100 2.9170
RUB 3.7000 3.7100
подробнее

Конвертация в банках
на 28.11.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1590 1.1640
EUR/RUB 90.8000 91.4000
USD/RUB 78.3000 78.8000
подробнее
