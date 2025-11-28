Начальник управления инфраструктуры развития Министерства экономики Бондарь Ольга Сергеевна 29 ноября 2025 года проведет прямую телефонную линию по теме «Консультирование по вопросам привлечения льготных кредитных ресурсов КНР для реализации новых инвестиционных проектов».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе экономического ведомства, получить ответы на вопросы можно будет с 9:00 до 12:00 по номеру телефона: +375(17) 200-05-03.