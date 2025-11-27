Компания МТС совместно с инфраструктурным оператором beCloud продолжает масштабное развитие LTE по всей стране.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МТС, с начала года в сеть включены более тысячи базовых станций четвертого поколения. По итогам очередных включений сеть приросла на 421 сектор на 203 базовых станциях во всех областях Беларуси, включая областные центры и столицу.

Улучшения почувствуют абоненты в 69 из 118 районов страны. Всего охвачено 146 населенных пунктов. В числе районных центров: Береза, Борисов, Буда-Кошелево, Жлобин, Климовичи, Корма, Лепель, Лида, Лиозно, Лунинец, Осиповичи, Пинск, Поставы, Речица, Светлогорск, Славгород, Слоним и Слуцк. Особое внимание также уделено сельской местности, включая агрогородки, деревни и садовые товарищества.

Из 203 базовых станций 130 развернуты на инфраструктуре МТС, включая транспортную сеть, электропитание и опоры. Это позволяет использовать мощности не только абонентам компании, но и другим операторам в рамках действующей в стране инфраструктурной модели развертывания 4G.

С начала года МТС включил свыше тысячи базовых станций LTE. На сегодня сеть 4G оператора охватывает более 21 тысячи населенных пунктов на территории, где проживает 99,69% населения Беларуси.

Справка:

МТС — крупнейший оператор связи Беларуси по количеству абонентов. Компания в 2015 году первой в стране предоставила пользователям доступ к связи 4G, а в 2022 году — запустила голосовые вызовы по технологии VoLTE. Работы по развитию сети оператор ведет совместно с инфраструктурным партнером beCloud. Узнать подробнее про сеть 4G можно на сайте МТС.

МТС является лидером по качеству мобильной связи в Республике Беларусь по итогам 3 квартала. Сеть оператора имеет наибольшую итоговую интегральную оценку по результатам измерений, проведенных органом государственного надзора за электросвязью — предприятием «БелГИЭ». Об этом свидетельствуют данные мониторинга качества услуг электросвязи на 09:00 28 ноября.