Экономика РБ


ПРОМПРОИЗВОДСТВО БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ-ОКТЯБРЕ ВЫРОСЛО НА 1%


12:13 28.11.2025

В январе-октябре 2025 г. объем промышленного производства Брестской области в текущих ценах составил 22 145,5 млн. рублей или в сопоставимых ценах 101% к уровню января – октября 2024 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, объем производства в горнодобывающей промышленности увеличился на 0,7%, в обрабатывающей промышленности – на 1,8%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом уменьшился на 6,8%, в водоснабжении, сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений сократился на 0,7%.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 28.11.2025
валюта курс
EUR 3.3750
USD 2.9153
RUB 3.7161
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 27.11.2025
валюта курс +/-
EUR 3.3999 +0.0266
USD 2.9153 -0.0067
RUB 3.7161 +0.0105
все курсы архив

Курсы в банках
на 28.11.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3700 3.3850
USD 2.9100 2.9170
RUB 3.7000 3.7100
подробнее

Конвертация в банках
на 28.11.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1590 1.1640
EUR/RUB 90.8000 91.4000
USD/RUB 78.3000 78.8000
подробнее
