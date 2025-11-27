|О компании
|28.11.2025
|
Экономика РБ
ПРОМПРОИЗВОДСТВО БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ-ОКТЯБРЕ ВЫРОСЛО НА 1%
12:13 28.11.2025
В январе-октябре 2025 г. объем промышленного производства Брестской области в текущих ценах составил 22 145,5 млн. рублей или в сопоставимых ценах 101% к уровню января – октября 2024 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, объем производства в горнодобывающей промышленности увеличился на 0,7%, в обрабатывающей промышленности – на 1,8%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом уменьшился на 6,8%, в водоснабжении, сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений сократился на 0,7%.
