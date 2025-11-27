ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Экономика РБ


OZ СТАЛ ИЗДАТЕЛЕМ И НАЧИНАЕТ ВЫПУСК КНИГ БЕЛОРУССКИХ АВТОРОВ


12:05 28.11.2025

Белорусский бренд OZ объявил о запуске издательской деятельности и уже принимает рукописи от авторов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе бренда, идея создать издательство возникла в результате успешной коллаборации с творческим объединением «Шуфлядка писателя», в ходе которой были выпущены книги «(Не)зримая Беларусь» и «Крама Цудаў». Теперь OZ намерен расширить свои горизонты и развивать литературную среду в стране.

«Наша главная цель — поддерживать молодых белорусских авторов, делать вклад в белорусскую культуру и открывать новые имена для наших читателей», — отметили представители OZ.

Кроме того, в планах у издательства OZ выпуск детских книг, перевод и переиздание классической литературы. В настоящее время формируются редакционные планы, и ведутся переговоры с авторами.

OZ открыт для сотрудничества и готов принимать рукописи от начинающих авторов. Все желающие могут отправлять свои тексты на электронную почту .
