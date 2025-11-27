Александр Лукашенко 28 ноября провел переговоры с исполняющим обязанности президента Республики Союз Мьянма, председателем Комиссии национальной безопасности и мира Мин Аун Хлайном в Президентском дворце в Нейпьидо. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Переговоры стартовали сперва в узком составе. Александр Лукашенко отметил, что его первому официальному визиту в Мьянму уделяется большое внимание в этой стране. Глава государства заверил, что Беларусь обязательно оправдает это доверие.

"В Беларуси есть все необходимое для того, чтобы технологически Мьянма могла подняться еще на одну ступень выше. Ваше Правительство, ваши министры познакомились с Беларусью. Знаете, что мы можем. Мы развитая машиностроительная страна, у нас развиты промышленность, сельское хозяйство, высокие технологии, образование, здравоохранение", - заявил президент.

Как подчеркнул белорусский лидер, хотя страны и разделяет значительное географическое расстояние, это не является помехой для развития отношений. "Говорят, что в современном мире расстояние ничего не значит для установления добрых отношений", - отметил Александр Лукашенко.

Затем состоялись переговоры в расширенном составе. "Это мой первый визит в Мьянму, я искренне этому рад. И поскольку Ваш приезд в Беларусь в марте стал первым официальным визитом лидера Мьянмы в нашу страну, то мы можем сказать, что 2025 год является историческим в наших отношениях", - сказал президент Беларуси.

Белорусский лидер также поблагодарил лидера Мьянмы за то, что мьянманские представители во главе с министром иностранных дел приняли участие в Международной конференции по евразийской безопасности в Минске.

"Мы сегодня рассмотрели приоритетные направления нашего сотрудничества. Это фармацевтика, промышленность, прежде всего, наша техника и технологии, наука, образование, военно-промышленный комплекс, - сказал Александр Лукашенко. - При этом мы констатировали, что закрытых тем в наших отношениях нет. Наши отношения не направлены против кого бы то ни было. Это отношения в интересах наших народов".

Президент отметил, что переговоры на самом высоком уровне стали неким итогом этого визита, в то время как основные переговоры состоялись в рамках белорусско-мьянманского бизнес-форума, который состоялся в Янгоне 27 ноября.

"Итог нашей работы в эти дни можно выразить одной формулой: у нас в Беларуси есть все то, что нужно сегодня мьянманскому народу, у вас есть все то, что нужно нам. Мы договорились о том, что в рамках торгово-экономического сотрудничества мы будем обмениваться этими товарами. Еще раз подчеркиваю: нет закрытых тем в нашем сотрудничестве", - добавил Глава белорусского государства.