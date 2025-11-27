Экономика РБ

В МИНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЕ ОТКРЫЛСЯ НОВЫЙ КАБИНЕТ РЕНТГЕНОВСКОЙ ДЕНСИТОМЕТРИИ

10:35 28.11.2025 В Минской областной клинической больнице открылся новый кабинет рентгеновской денситометрии. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава «Современный аппарат стоимостью 460 тыс. руб. был приобретен за счет местного (областного) бюджета. Рентгеновский денситометр используется для оценки минеральной плотности костной ткани и определения риска переломов. Это позволяет выявлять остеопороз на ранних стадиях. Введение в эксплуатацию нового рентгеновского аппарата поможет обеспечить эффективную работу: травматологической, ревматологической, эндокринологической служб и оказывать качественную помощь жителям Минской области», - отметил главврач больницы Александр Линкевич.