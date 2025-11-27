Сухое молоко, сливки и сыворотка могут стать основными товарными позициями, которые экспортируются в Мьянму через Белорусскую универсальную товарную биржу (БУТБ). Об этом заявил начальник управления внешнеэкономической деятельности БУТБ Ярослав Ковальчук, выступая на белорусско-мьянманском бизнес-форуме в Янгоне, сообщает пресс-служба биржи.

По словам эксперта, в настоящее время молокопродукты на биржевых торгах покупают компании из более чем 40 стран мира, и объемы сделок постоянно растут, что свидетельствует о высокой ликвидности данной продукции и ее востребованности за рубежом.

«За неполные 11 месяцев текущего года сумма биржевых сделок по реализации молочной продукции на экспорт достигла 802 млн USD. Это на 12% больше, чем в январе-ноябре прошлого года. Наибольшие объемы продаж пришлись на такие страны, как Россия, Польша, Германия, Казахстан и Сингапур. А в целом в качестве покупателей молокопродуктов на биржевых торгах выступали компании из 42 стран, в том числе из Юго-Восточной Азии. Для белорусских предприятий молокоперерабатывающей промышленности этот регион представляет особый интерес ввиду значительной емкости данного рынка и наличия высокого платежеспособного спроса. Поэтому биржа готова оказать максимальное содействие мьянманским компаниям, рассматривающим возможность импорта сухого молока, сливок и сыворотки из Беларуси. На биржевой площадке присутствуют все производители данной продукции, что позволит обеспечить ритмичность поставок без каких-либо ограничений по объему», — отметил руководитель внешнеторгового подразделения биржи.

На сегодняшний день на БУТБ аккредитованы субъекты хозяйствования из 5 государств Юго-Восточной Азии: Вьетнама, Индонезии Малайзии, Мьянмы и Сингапура. Особенно активно биржевую платформу используют сингапурские компании. В январе-ноябре 2025 г. сумма заключенных ими сделок по покупке белорусских товаров составила 42,4 млн USD, на 58% превысив показатель аналогичного периода 2024 г. Доля молочной продукции в структуре импорта из Беларуси — 54%.