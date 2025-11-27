|О компании
|28.11.2025
Экономика РБ
МИНЭКОНОМИКИ: ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА ПЯТИЛЕТКИ – СОЗДАТЬ РАВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ЖИЗНИ И РАБОТЫ В КАЖДОМ РЕГИОНЕ
09:57 28.11.2025
Главная задача пятилетки – создать равные возможности для жизни и работы в каждом регионе. Об этом заявила 27 ноября 2025г. заместитель министра экономики Мария Мажинская презентуя делегатам Всебелорусского народного собрания Гродненской области проект Программы социально-экономического развития Республики Беларусь на 2026-2030 годы, сообщает пресс-служба экономического ведомства.
Центральным фрагментом выступления замглавы экономического ведомства стали планы достижения приоритета «Сильные регионы». В этой связи Мария Мажинская обозначила 2 ключевые составляющие, заложенные в проект Программы-2030.
Первая – территория развивается как хозяйственный комплекс внутри конкретной области, вовлекая в социально-экономические процессы все населенные пункты и ресурсы. Здесь несколько задач.
«1. Повышение конкурентоспособности промышленных комплексов, главным образом, за счет инноваций.
2. Развитие городов-спутников: они должны стать поддержкой города-центра в виде рабочей силы.
3. Совершенствование размещения производительных сил в рамках перспективных хозяйственных комплексов.
4. Создание в малых населенных пунктах комфортной среды проживания и рабочих мест.
5. Интеграция сельских населенных пунктов в общую экономическую систему близлежащих городов.
Три последние взаимосвязаны одной целью – замедлить миграцию между регионами, а также из села в город», – пояснила замминистра экономики.
Вторая – отдельные точки роста в каждой области.
Для Гродненщины акцент – на развитии 7 районов Принеманского края. Половина из них имеет промышленную специализацию, еще половина – развивается в аграрном направлении, а Лидский район – регион 80+, для которого поставлена задача ускоренного развития.
«Их объединяет наличие мощного туристического потенциала. Красочные пейзажи белорусских Мальдив (меловые карьеры), кремниевые шахты, уникальные религиозные и исторические объекты, гастротуры и событийные мероприятия – всё это Принеманский край.
Поэтому в приоритете – инвестпроекты по развитию инфраструктуры отдыха, объектов общепита, сопутствующих услуг.
Не менее важно задействовать индустриальный потенциал районов для развития промышленного туризма», – отметила Мария Мажинская.
Для других территорий – свои приоритеты. Для Брестской и Гомельской областей – Припятское Полесье, для Витебской области – Витебское поозерье, у Могилевской – юго-восточный регион. В Минской области такой точкой роста станет Минский промышленный пояс.
«Для каждого региона задачи сформулированы индивидуально. Но при этом оценка их развития станет комплексной, и в совокупности будет отражает степень реализации цели приоритета «Сильные регионы» – создать равные возможности занятости и качества жизни населения в каждом регионе», – подытожила заместитель руководителя Министерства.
