Главная задача пятилетки – создать равные возможности для жизни и работы в каждом регионе. Об этом заявила 27 ноября 2025г. заместитель министра экономики Мария Мажинская презентуя делегатам Всебелорусского народного собрания Гродненской области проект Программы социально-экономического развития Республики Беларусь на 2026-2030 годы, сообщает пресс-служба экономического ведомства.

Центральным фрагментом выступления замглавы экономического ведомства стали планы достижения приоритета «Сильные регионы». В этой связи Мария Мажинская обозначила 2 ключевые составляющие, заложенные в проект Программы-2030.

Первая – территория развивается как хозяйственный комплекс внутри конкретной области, вовлекая в социально-экономические процессы все населенные пункты и ресурсы. Здесь несколько задач.

«1. Повышение конкурентоспособности промышленных комплексов, главным образом, за счет инноваций.

2. Развитие городов-спутников: они должны стать поддержкой города-центра в виде рабочей силы.

3. Совершенствование размещения производительных сил в рамках перспективных хозяйственных комплексов.

4. Создание в малых населенных пунктах комфортной среды проживания и рабочих мест.

5. Интеграция сельских населенных пунктов в общую экономическую систему близлежащих городов.

Три последние взаимосвязаны одной целью – замедлить миграцию между регионами, а также из села в город», – пояснила замминистра экономики.

Вторая – отдельные точки роста в каждой области.

Для Гродненщины акцент – на развитии 7 районов Принеманского края. Половина из них имеет промышленную специализацию, еще половина – развивается в аграрном направлении, а Лидский район – регион 80+, для которого поставлена задача ускоренного развития.

«Их объединяет наличие мощного туристического потенциала. Красочные пейзажи белорусских Мальдив (меловые карьеры), кремниевые шахты, уникальные религиозные и исторические объекты, гастротуры и событийные мероприятия – всё это Принеманский край.

Поэтому в приоритете – инвестпроекты по развитию инфраструктуры отдыха, объектов общепита, сопутствующих услуг.

Не менее важно задействовать индустриальный потенциал районов для развития промышленного туризма», – отметила Мария Мажинская.

Для других территорий – свои приоритеты. Для Брестской и Гомельской областей – Припятское Полесье, для Витебской области – Витебское поозерье, у Могилевской – юго-восточный регион. В Минской области такой точкой роста станет Минский промышленный пояс.

«Для каждого региона задачи сформулированы индивидуально. Но при этом оценка их развития станет комплексной, и в совокупности будет отражает степень реализации цели приоритета «Сильные регионы» – создать равные возможности занятости и качества жизни населения в каждом регионе», – подытожила заместитель руководителя Министерства.