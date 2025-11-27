В рамках 9-го заседания белорусско-венгерской рабочей группы по сотрудничеству в ядерной энергетике, которое прошло в Венгрии 24-26 ноября, белорусские специалисты ознакомились с опытом венгерских коллег по вопросам управления конфигурацией АЭС. Об этом сообщает Telegram-канал Минэнерго.

Управление конфигурацией АЭС – это управление состоянием технологических систем и оборудования энергоблоков, включая эксплуатацию, техническое обслуживание и продление сроков службы конструкций, систем и элементов оборудования. Эффективная организация данной работы имеет важное значение для безопасного и надежного функционирования АЭС.

В рамках заседания белорусские специалисты изучили инструментарий и порядок управления конфигурацией на АЭС «Пакш I», в том числе ознакомились с применяемыми программными комплексами в сфере управления жизненного цикла энергоблоков, взаимодействия структурных подразделений станции с научно-исследовательскими организациями и профильными ведомствами, информацией о соответствии этой работы международным требованиям. Кроме того, свой опыт по данным вопросам представлен специалистами АЭС «Пакш II», проект которой находится в стадии реализации.

Состоялась встреча участников группы с Чрезвычайным и Полномочным Послом Беларуси в Венгрии Владимиром Улаховичем. Стороны отметили положительную динамику развития двусторонних связей в сфере ядерной энергетики.