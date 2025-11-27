ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
28.11.2025   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


БЕЛОРУССКИЕ АТОМЩИКИ ИЗУЧИЛИ ВЕНГЕРСКИЙ ОПЫТ ПО ВОПРОСАМ УПРАВЛЕНИЯ КОНФИГУРАЦИЕЙ АЭС


09:12 28.11.2025

В рамках 9-го заседания белорусско-венгерской рабочей группы по сотрудничеству в ядерной энергетике, которое прошло в Венгрии 24-26 ноября, белорусские специалисты ознакомились с опытом венгерских коллег по вопросам управления конфигурацией АЭС. Об этом сообщает Telegram-канал Минэнерго.

Управление конфигурацией АЭС – это управление состоянием технологических систем и оборудования энергоблоков, включая эксплуатацию, техническое обслуживание и продление сроков службы конструкций, систем и элементов оборудования. Эффективная организация данной работы имеет важное значение для безопасного и надежного функционирования АЭС.

В рамках заседания белорусские специалисты изучили инструментарий и порядок управления конфигурацией на АЭС «Пакш I», в том числе ознакомились с применяемыми программными комплексами в сфере управления жизненного цикла энергоблоков, взаимодействия структурных подразделений станции с научно-исследовательскими организациями и профильными ведомствами, информацией о соответствии этой работы международным требованиям. Кроме того, свой опыт по данным вопросам представлен специалистами АЭС «Пакш II», проект которой находится в стадии реализации.

Состоялась встреча участников группы с Чрезвычайным и Полномочным Послом Беларуси в Венгрии Владимиром Улаховичем. Стороны отметили положительную динамику развития двусторонних связей в сфере ядерной энергетики.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 28.11.2025
валюта курс
EUR 3.3750
USD 2.9153
RUB 3.7161
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 27.11.2025
валюта курс +/-
EUR 3.3999 +0.0266
USD 2.9153 -0.0067
RUB 3.7161 +0.0105
все курсы архив

Курсы в банках
на 28.11.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3700 3.3850
USD 2.9100 2.9170
RUB 3.7000 3.7100
подробнее

Конвертация в банках
на 28.11.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1590 1.1640
EUR/RUB 90.8000 91.4000
USD/RUB 78.3000 78.8000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе