Экономика РБ


СЕНАТОРЫ ОДОБРИЛИ БЮДЖЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ВНЕБЮДЖЕТНОГО ФОНДА СОЦЗАЩИТЫ НА 2026 ГОД


16:49 27.11.2025

Сенаторы одобрили бюджет государственного внебюджетного фонда соцзащиты населения на 2026 год. Об этом сообщает Telegram-канал Минтруда и соцзащиты.

Докладчиком по вопросу выступила министр труда и социальной защиты Наталия Павлюченко

Доходы бюджета фонда планируются на уровне 39 млрд. рублей, на 3,8 млрд. рублей больше ожидаемого исполнения 2025 года. Темп роста - почти 111%.

Основным источником доходов являются взносы на государственное социальное страхование, которые составят 36,1 млрд. рублей.

Расходная часть бюджета фонда запланирована в сумме 38,5 млрд. рублей, +5,7 млрд руб. или на 17,3% больше по сравнению с 2025 г.

Основную часть бюджета фонда в 2026 году планируется направить на финансирование пенсий - 31,1 млрд. рублей.

Министр отметила, что в 2026 году средний размер пенсии по возрасту для неработающих пенсионеров продолжит рост и увеличится на 14,5% и составит порядка 1,1 тыс. руб.

Значительные средства также будут направлены на выплату пособий, в первую очередь семейных.

Общий объем расходов на эти цели составит почти 7 млрд рублей, из которых 3,7 млрд рублей пойдет на поддержку семей с детьми.

В целом бюджет фонда социальной защиты населения на 2026 год сформирован с превышением доходов над расходами за счет средств профессионального пенсионного страхования в сумме 519 млн. рублей
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 28.11.2025
валюта курс
EUR 3.3750
USD 2.9153
RUB 3.7161
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 27.11.2025
валюта курс +/-
EUR 3.3999 +0.0266
USD 2.9153 -0.0067
RUB 3.7161 +0.0105
все курсы архив

Курсы в банках
на 27.11.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3800 3.3850
USD 2.9150 2.9150
RUB 3.7000 3.7050
подробнее

Конвертация в банках
на 27.11.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1590 1.1615
EUR/RUB 91.2000 91.6000
USD/RUB 78.5000 78.8000
подробнее
